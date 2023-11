Από την Κυριακή 12 έως την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), προκειμένου να παραβρεθεί στο 18ο Dubai Airshow, κατόπιν πρόσκλησης του Ομολόγου του Chief of Staff of the UAE Armed Forces Lieutenant General Engineer Eisa Salf Al Mazrouei.

Την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 παραβρέθηκε στην επίσημη τελετή έναρξης του 18ου Dubai Airshow και περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης στην οποία πάνω από 1400 εκθέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και 3 Ελληνικές εταιρίες συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), παρουσίασαν καινοτόμα προϊόντα στον τομέα της αεροδιαστημικής, ενώ 180 και πλέον αεροσκάφη συμμετείχαν σε αεροπορικές επιδείξεις.

Στην συνέχεια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ομόλογό του, με τον οποίο σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα είχαν την ευκαιρία να επιβεβαιώσουν την άριστη συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο Χωρών, και να συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα στις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στο Ισραήλ, στις προκλήσεις ασφαλείας στην Συρία, στην Λιβύη, στον Λίβανο και στις Χώρες του Σαχέλ, καθώς και στην κατάσταση στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ τόνισε την συμβολή των ΕΔ στον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, και αναφέρθηκε στις στρατιωτικές σχέσεις της Χώρας μας με την Αίγυπτο, την Ιορδανία και την Σαουδική Αραβία, σημειώνοντας τα ποικίλα σχήματα συνεργασίας με την Κύπρο, με την Ιορδανία, την Αίγυπτο, την Αρμενία, όπως και το Ισραήλ το οποίο ενισχύεται ως σχήμα «3+1» με την συμμετοχή των Η.Π.Α., τα οποία συνολικά στοχεύουν στην εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ευρύτερα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην διεξαγωγή ασκήσεων στην Ελλάδα στις οποίες συμμετέχουν από κοινού Αραβικές χώρες και το Ισραήλ, όπως στην άσκηση ΗΝΙΟΧΟΣ 2021, αποσκοπώντας στην δημιουργία ενός πλέγματος που προάγει την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην βάση αυτή, υπογράμμισε την θετική ανταπόκριση της Χώρας μας στα αιτήματα πολλών Χωρών, όπως η Αυστραλία, η Γαλλία, οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία για φιλοξενία αεροπορικών μέσων και προσωπικού με σκοπό την συνδρομή σε επιχειρήσεις εκκένωσης υπηκόων τους από την Μέση Ανατολή, και επισήμανε την συνεισφορά της Ελλάδας με ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, καθώς και την πρόσφατη αποστολή Αεροσκάφους C-130 με φαρμακευτικό και ιατρικό υλικό για ανθρωπιστική βοήθεια στην Λωρίδα της Γάζας.

Σε διμερές επίπεδο, οι 2 Αρχηγοί αναφέρθηκαν στις δραστηριότητες του «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδος – ΗΑΕ» για το Έτος 2023» (https://geetha.mil.gr/ypografi-programmatos-stratiotikis-synergasias-elladas-iae-gia-to-etos-2023/), και επικεντρώθηκαν στις δυνατότητες επιπλέον ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας, με επέκταση των κοινών τους δράσεων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για την επαύξηση των επιχειρησιακών ικανοτήτων τους και την ενίσχυση της διαλειτουργικότητάς τους.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σημείωσε την στενή στρατιωτική συνεργασία των ΕΔ των 2 Χωρών, η οποία βασίζεται στο κοινό όραμα για ειρήνη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και τις αρχές καλής γειτονίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εξαιρετική συνεργασία που είχε αναπτύξει με τον πρώην ομόλογό του Chief of Staff of the UAE Στρατηγό Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, και εξέφρασε την βεβαιότητα ότι οι ήδη στενές σχέσεις θα εμβαθύνουν έτι περαιτέρω, με την υπογραφή του ΠΣΣ 2024 στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί ποικίλες δραστηριότητες σε διάφορους τομείς επιπλέον των ασκήσεων και των επιχειρησιακών συνεκπαιδεύσεων, μεταξύ των οποίων αντικείμενα στρατιωτικής εκπαίδευσης, πληροφοριών, καθώς και διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και κρίσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στην συμμετοχή των ΕΔ των ΗΑΕ την προηγούμενη εβδομάδα τόσο στην Άσκηση «AEGEAN SEAL 23» με 1 Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών – Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (Explosive Ordnance Disposal – EOD), όσο και με παρατηρητές στον διαγωνισμό αρμάτων στο ΠΑ – ΠΒ «ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ», καθώς και με παρατηρητές στην Άσκηση «OLYMPIC COOPERATION» το τρέχον χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό, απηύθυνε πρόσκληση στον Ομόλογό του όπως εξετάσει την συμμετοχή των ΕΔ των ΗΑΕ στην επόμενη διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας «ΗΝΙΟΧΟΣ 24», της οποίας η πολυπλοκότητα και επιχειρησιακή αξία αναβαθμίζεται συνεχώς.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας παροχή έκτασης και διευκολύνσεων στις αντίστοιχες των ΗΑΕ για την κατασκευή υποδομών φιλοξενίας προσωπικού στο Στρατόπεδο «Επιλάρχου ΜΕΛΛΙΔΗ» στον Αυλώνα, που την παρούσα χρονική περίοδο φιλοξενείται αριθμός άνω των 600 ατόμων.

Τέλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνεχάρη θερμά τον Ομόλογό του για την άρτια διοργάνωση του 18ου Dubai Airshow, τον ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή και την ευγενική φιλοξενία και τις προσπάθειες που καταβάλουν τα ΗΑΕ για την προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας.

Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Σύμβουλο επί Στρατιωτικών Θεμάτων του Προέδρου των ΗΑΕ και πρώην Ομόλογό του Στρατηγό Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi. Η συνάντησή τους ήταν η 5η τα τελευταία 3 χρόνια, με την πρώτη εξ αυτών στην Αθήνα τον Ιανουάριο το 2020 να συνιστά και την ουσιαστική έναρξη της Στρατιωτικής Συνεργασίας των 2 Χωρών.

Επίκεντρο της συζήτησής τους, η οποία έλαβε χώρα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, αποτέλεσε η ραγδαία μεταβολή του περιβάλλοντος ασφάλειας μετά από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι εστίες αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Μέση Ανατολή, οι τρέχουσες εξελίξεις στο Ισραήλ, και ο ουσιαστικός ρόλος της Ελλάδας και των ΗΑΕ για την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής.

Επίσης, αναφέρθηκαν στην εξαιρετική σχέση μεταξύ Ελλάδος και ΗΑΕ, στο πλαίσιο της διμερούς Συμφωνίας Ευρείας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπεγράφη σε υψηλό Κυβερνητικό επίπεδο τον Νοέμβριο του 2020. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξέφρασε την βεβαιότητα της περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας των δύο Χωρών, και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Ακολούθως, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Άμυνας των ΗΑΕ Α.E. Matar Salem Ali Al Dhaheri, όπου είχε την ευκαιρία να τον ενημερώσει για τις άριστες εντυπώσεις του από την φιλοξενία στα ΗΑΕ, καθώς και για την ισχυρή Στρατιωτική Συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των ΕΔ των δύο Χωρών, όπως και για τον σχεδιασμό της περαιτέρω εμβάθυνσής της, μεταξύ άλλων και μέσω του «Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας 2024» που πρόκειται να υπογραφεί εντός του τρέχοντος μήνα.

Επιπλέον, διαβεβαίωσε τον Υφυπουργό Άμυνας ότι οι Ελληνικές ΕΔ θα συνεχίσουν να εργάζονται εντατικά για την προώθηση των ήδη άριστων και πολυεπίπεδων σχέσεων με αυτές των ΗΑΕ, συμβάλλοντας στις από κοινού διαρκείς προσπάθειες των 2 Χωρών για την διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή.

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στο Dubai, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε με τον Πρέσβη της Ελλάδας στα ΗΑΕ κ. Αντώνη Αλεξανδρίδη, με τον οποίο συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.