Νέο υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος με την εικόνα ενός άνδρα που πιστεύεται ότι είναι ο αγνοούμενος Βρετανός παρουσιαστής της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου Μάικλ Μόσλεϊ έχει στη διάθεσή του το BBC.

Στα πλάνα φαίνεται ο 67χρονος να περπατά με μια ομπρέλα δίπλα στη μαρίνα του χωριού Πέδι στη Σύμη, την Τετάρτη, με κατεύθυνση προς βραχώδεις λόφους. Το έδαφος στην περιοχή εκεί περιγράφεται ως δύσβατο και επικίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Δρ Μόσλεϊ, γνωστός για τα τηλεοπτικά του προγράμματα και το podcast Just One Thing του BBC Radio 4, εξαφανίστηκε πριν από τέσσερις ημέρες στην περιοχή Πεδίου στη Σύμη – όπου βρισκόταν σε διακοπές – αφότου έφυγε με τα πόδια από παραλία.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν ελικόπτερα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συνεχίζεται.

Το νέο βίντεο δείχνει τον άνδρα σε καλή φόρμα, να περπατάει σταθερά, δήλωσε αστυνομικός στο BBC News.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

New exclusive footage of a man believed to be Michael Mosley as he walked past the marina of Pedi village on the island of #Symi. He has been missing since 5/6. #mosley #michaelmosley @DrMichaelMosley #Greece pic.twitter.com/2ztQsgjmb8

— 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) June 8, 2024