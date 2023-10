Επεισόδια σημειώθηκαν μετά τις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου στα Εξάρχεια, με μολότοφ, πέτρες και την Αστυνομία να κάνει χρήση χημικών. Είχε προηγηθεί καταγγελία για σοβαρό ξυλοδαρμό 17χρονης από άνδρες της ΟΠΚΕ σε αντιφασιστική συναυλία

Άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου απηύθυναν κάλεσμα για συγκέντρωση στο μνημείο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μετά την καταγγελία για σοβαρό ξυλοδαρμό 17χρονης που συμμετείχε σε αντιφασιστική συναυλία στο Νέο Ηράκλειο από άνδρες της ΟΠΚΕ.

Η νεαρή ξυλοκοπήθηκε, σύμφωνα με τις καταγγελίες βάναυσα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν πολλοί αντιεξουσιαστές και προκλήθηκε ένταση με τις ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που συγκεντρώθηκαν στους γύρω δρόμους της πλατείας Εξαρχείων.

Today in Athens, a 17-year-old girl was beaten by the police and hospitalized. The girl’s condition is now very serious due to the blows to her head. In response to this attack by the police, a major attack was made tonight on the police waiting in Exarchiea#antireport #athens pic.twitter.com/62m0gSJRA7

