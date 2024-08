Πυρκαγιά ξέσπασε την Τετάρτη 14/8 σε χώρο επιχείρησης, στην περιοχή Ομορφοχώρι, του δήμου Κιλελέρ Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 32 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες Ο.Τ.Α., καθώς και μηχανήματα έργου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Μαύρο πέπλο έχει καλύψει την περιοχή, ενώ οι καπνοί από τη φωτιά έχουν φτάσει μέχρι την πόλη της Λάρισας.

Στην περιοχή εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να προστατευθούν από τους καπνούς.

Το σημείο επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας, η χωρική αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λάρισας κα Μαρία Γαλλιού, ο συντονιστή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Ηλίας Λεοντάρης, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας κ. Δημήτρης Τσέτσιλας.

Επί ποδός βρίσκεται και η Αστυνομία για την εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων όπου αυτή χρειαστεί. Το τμήμα μεταξύ Λαχαναχοράς και κόμβου Ομορφοχωρίου έχει αποκλειστεί.

⚠️ Activation 112 – Emergency Number

📍#Larissa

🆘 Ongoing fire in a factory in #Omorfochori of Municipality of #Kililer

‼️ Smoke is heading towards your area. Stay indoors, close doors and windows

‼️ Follow the instructions of the Authorities@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/I00p99g0ne

— 112 Greece (@112Greece) August 14, 2024