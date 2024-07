Ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 29/7 στην Εύβοια, κοντά στην περιοχή της Κύμης. Ήδη έχουν σταλεί μηνύματα του 112 ενώ εκκενώνονται οι Πετριές και άλλοι μικρότεροι οικισμοί, καθώς υπάρχει κίνδυνος για σπίτια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ανάμεσα στο χωριά Πετριές και Κριέζα σε δασική έκταση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Έχουν εκδοθεί μηνύματα του 112 για εκκένωση περιοχών για προληπτικούς λόγους, καθώς η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

📍 #Euboea

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the area of #Krieza, evacuate towards #Lepoura & #Velos

🆘 If you are in the area of #Koskina, evacuate towards #Zarakes & #Mesochoria

‼️ Follow the instructions of the Authorities… https://t.co/xWCz4L25ik

— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2024