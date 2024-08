Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης 13/8 σε δασώδη περιοχή στις Μούσγες Μαγνησίας, ανάμεσα στον Πλατανιά και το Καστρί του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Πριν λίγο ήχησε και το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων από τις Μούσγες προς το Νότιο Πήλιο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μεγάλης έκτασης φωτιά. Στην περιοχή μεταβαίνουν 12 οχήματα της Πυροσβεστικής με 36 άνδρες, προκειμένου να επιχειρήσουν για την κατάσβεσή της.

Ο δήμαρχος Ν. Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός έκανε αίτηση για άμεση αποστολή εναέριων μέσων, προκειμένου να κάνουν ρίψεις νερού από αέρος στις εστίες της φωτιάς.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in the area of #Mousges of Municipality of #Southern #Pelion #Magnesia

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/p3huwYTXkn

— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2024