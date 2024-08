Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική από μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (11/8) στο Βαρνάβα Αττικής.

Στην περιοχή, που βρίσκεται κοντά σε σπίτια, επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στους κατοίκους εστάλη μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν άμεσα προς Γραμματικό και Καπανδρίτι.

Η φωτιά καίει στο γήπεδο Βαρνάβα σε αγροτοδασική έκταση.

Παράλληλα σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική ενισχύθηκαν τόσο οι επίγειες όσο και οι εναέριες δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 165 πυροσβέστες με 9 πεζοπόρα τμήματα, 30 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the area of #Varnavas #Attica, stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/bV4kurhh1S

— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2024