Υπεγράφη στο Abu Dhabi των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) το «Πρόγραμμα Στρατιωτικής Συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας – ΗΑΕ» (Military Cooperation Program) για το έτος 2024 από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΓΕΕΘΑ Ταξίαρχο Βασίλειο Τσάμη και τον Director of the Directorate of International Affairs Brigadier Staff Jamal Al Marzooqi των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΑΕ.

Το εν λόγω ΠΣΣ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Συμμετοχή σε διακλαδικές ασκήσεις, όπως και σε αντίστοιχες των επιμέρους Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συνεκπαιδεύσεις Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Συνεκπαιδεύσεις σε αντικείμενα Διαχείρισης Κρίσεων – Αντιμετώπισης Καταστροφών Ηλεκτρονικού Πολέμου και Εξουδετέρωσης Ναρκών – Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής (ΚΕΝΑΠ) και πραγματοποίηση συνεκπαιδεύσεων με χρήση εξομοιωτών στο Κέντρο Εξομοιωτών Αρμάτων Μάχης στην Αλεξανδρούπολη.

Ανταλλαγή προσωπικού και επισκέψεων σε σχολές και πολυεθνικά σχολεία.

Επιτελικές συναντήσεις και συνομιλίες για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Με την υπογραφή του Προγράμματος επιβεβαιώνεται η διαρκώς αναβαθμιζόμενη Στρατιωτική Συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, ισχυροποιούνται περαιτέρω οι δεσμοί των Ενόπλων Δυνάμεών τους και παράλληλα διευρύνεται η διαλειτουργικότητά τους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν η Ελλάδα και τα ΗΑΕ ως πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

