Η αυξημένη επισκεψιμότητα στα βουνά της Ελλάδας, ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, έχει ως συνέπεια την εκθετική αύξηση των ατυχημάτων και, επακολούθως, των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Επιπλέον, η έλλειψη ορειβατικής παιδείας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης αποτελεί έναν ακόμα σημαντικό παράγοντα που συντελεί στην περαιτέρω αύξηση των περιστατικών, πολλά από τα οποία αποβαίνουν, δυστυχώς, μοιραία για τους ορειβάτες.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ), στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του καταστατικού της σκοπού για ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σε θέματα αυτοπροστασίας και πρόληψης, επικεντρώνει τις προσπάθειες της στην ευαισθητοποίηση των ορειβατών και όλων όσοι ασχολούνται με το βουνό σε θέματα ασφάλειας, μέσω μίας σειράς δράσεων και πρωτοβουλιών. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται τα δωρεάν σχολεία αυτοπροστασίας που πραγματοποιεί κάθε χρόνο σε πολίτες, τα σεμινάρια, οι εκπαιδεύσεις και οι ημερίδες με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες, τη χρήση μέσων ασφαλείας, την μετεωρολογία και τις τηλεπικοινωνίες.

Συγχρόνως, η ΕΟΔ διαχειρίζεται εδώ και πάνω από δέκα χρόνια το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας, ενώ οι εθελοντές της φροντίζουν για τη συντήρηση των καταφυγίων ανάγκης του Ολύμπου.

Έχοντας κλείσει 30 χρόνια ιστορίας στην ορεινή διάσωση στην Ελλάδα, η ΕΟΔ φιλοξενεί φέτος, για πρώτη φορά στη χώρα, το Παγκόσμιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης, που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 20 Οκτωβρίου 2024, στη Θεσσαλονίκη (Grand Hotel Palace).

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν όλες οι εξελίξεις στο χώρο της ορεινής διάσωσης, τόσο σε επίπεδο τεχνικών και διαδικασιών όσο και σε αυτό των υλικών, των καινοτόμων τεχνολογιών και της προνοσοκομειακής φροντίδας και Πρώτων Βοηθειών. Η στατιστική των ατυχημάτων και η ανάλυση των περιστατικών κατέχει ένα σημαντικό μέρος στις παρουσιάσεις, ενώ το κεντρικό θέμα είναι η επιμόρφωση και η εκπαίδευση των διασωστών.

Εκτός από τις εισηγήσεις και τις παρουσιάσεις, στο πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνεται και ημέρα επιδείξεων ορεινής διάσωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Λιτόχωρο Πιερίας με τη συμμετοχή εθελοντών διασωστών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, αλλά και άλλων διασωστικών ομάδων του εξωτερικού.

Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης είναι η μοναδική οργάνωση στην Ελλάδα που είναι μέλος στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορεινής Διάσωσης (ICAR) από το 2007.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.icar2024.org

info@hrt.org.gr

2310 310649

Ποιοι είμαστε

Ελληνική Ομάδα Διάσωσης

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (ΕΟΔ) είναι μια εθελοντική διασωστική οργάνωση, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και 34 παραρτήματα πανελλαδικά. Στόχος της είναι η παροχή βοήθειας σε συνανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο και απειλητικές για την ζωή καταστάσεις.

Είναι ενταγμένη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το μοναδικό μέλος στην Ελλάδα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορεινής Διάσωσης (ICAR), την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκύλων Έρευνας (IRO) και τη Διεθνή Ομοσπονδία Θαλάσσιας Διάσωσης (IMRF). Επιπλέον, συνεργάζεται με τον INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group) των Ηνωμένων Εθνών, την OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) και την DG ECHO (European Community Humanitarian Office).

Για την επιχειρησιακή της δράση στη θάλασσα την περίοδο της προσφυγικής κρίσης, η ΕΟΔ τιμήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ με το βραβείο προσφύγων NANSEN 2016, που αποτελεί την ύψιστη διάκριση της Ύπατης Αρμοστείας. Επιπλέον, για το διασωστικό της έργο, τον Δεκέμβριο του 2017, της απονεμήθηκε το βραβείο κοινωνικής δικαιοσύνης «Μητέρα Τερέζα», από το Ίδρυμα Harmony της Ινδίας.

Οι εθελοντές διασώστες της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ήταν παρόντες και συνέδραμαν σε πολλές και μεγάλες επιχειρήσεις διάσωσης και αποστολές, όπως στους καταστροφικούς σεισμούς της Τουρκίας το 1999 και το 2023, στις μεγάλες πλημμύρες της Θεσσαλίας (κακοκαιρία Daniel), τον Σεπτέμβριο του 2023 και το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023.

Για την υποστήριξη αυτών των επιχειρήσεων, η ΕΟΔ διαθέτει όλον τον απαραίτητο διασωστικό εξοπλισμό και εκπαιδευμένους εθελοντές, τόσο σε τεχνικές διάσωσης, όσο και στις Πρώτες Βοήθειες. Παράλληλα, διαθέτει αδειοδοτημένη συχνότητα έκτακτης ανάγκης (146,500 MHz) και ανεπτυγμένο πανελλαδικά ραδιοδίκτυο.

Το Τμήμα Ορεινής Διάσωσης

Το Τμήμα Ορεινής Διάσωσης (ΤΟΔ) αποτελεί το παλαιότερο τμήμα της ΕΟΔ.

Δημιουργήθηκε από ορειβάτες και ανθρώπους με αγάπη για το βουνό από την ανάγκη οργανωμένης ορεινής διάσωσης και αυτή τη στιγμή αριθμεί τουλάχιστον 150 εθελοντές πανελλαδικά. Πραγματοποιεί πάνω από 50 επιχειρήσεις κάθε χρόνο στα βουνά όλης της Ελλάδας, με κυρίαρχο πεδίο δράσης τον Όλυμπο, και συνεργάζεται στο πεδίο με όλες τις αρμόδιες αρχές (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΜΑΚ, Πολεμική Αεροπορία), ακολουθώντας τα πρωτόκολλα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ορεινής Διάσωσης (ICAR).

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορεινής Διάσωσης

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ορεινής Διάσωσης (ICAR) ιδρύθηκε το 1948 και αποτελεί μία διεθνή οργάνωση, με 141 μέλη από 41 χώρες, η οποία έχει στόχο να δικτυώσει φορείς και οργανισμούς από όλο τον κόσμο, που ασχολούνται με την ορεινή διάσωση. Προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς της διοργανώνει κάθε χρόνο το Παγκόσμιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης – που φιλοξενείται από τα μέλη της – στο πλαίσιο του οποίου προωθείται η ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μέσω των επιτροπών της (χερσαία διάσωση, διάσωση σε χιονοστιβάδες, εναέρια διάσωση, επείγουσα ιατρική και σκύλοι έρευνας).