Σε μια πρώτη εκτίμηση σχετικά με τις καταστροφές που προκάλεσε η πυρκαγιά στην Αττική προχώρησε το Copernicus, το οποίο αναφέρει πως έχουν πληγεί τουλάχιστον 10.000 εκτάρια.

«Στις 11 Αυγούστου, μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην Αττική, στην Ελλάδα. Η πυρκαγιά έπληξε τουλάχιστον 10.000 εκτάρια και ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αυτή η εικόνα του Copernicus Sentinel-2, που ελήφθη στις 12 Αυγούστου στις 09:05 UTC (12:05 τοπική ώρα Ελλάδας), δείχνει την πυρκαγιά λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Συνδυάζει το φυσικό χρώμα του χάρτη, με τις υπέρυθρες ζώνες μικρού κύματος, για να αναδείξει τα μέτωπα της φωτιάς (σε κόκκινους τόνους) και τις καμένες περιοχές (σκούρο καφέ). Ωθούμενη από ισχυρούς ανέμους, η πυρκαγιά είχε δημιουργήσει ένα σύννεφο καπνού που εκτείνεται πάνω από 300 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά προς τη Λιβύη και καλύπτει το ανατολικό τμήμα της Αθήνας.

Για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ, κινητοποιώντας βοήθεια από πολλά κράτη μέλη για να στηρίξει την Ελλάδα στην αντιμετώπιση αυτής της έκτακτης ανάγκης. Η χαρτογράφηση του Copernicus έχει επίσης ενεργοποιηθεί».

On the 11th of August, a large wildfire burned out of control in Attica, Greece. The fire has affected at least 10,000 hectares and forced thousands of people to flee their homes.

Παράλληλα, το πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Copernicus) αναφέρει πως τα πύρινα μέτωπα ξεπέρασαν τα 23 χιλιόμετρα και σήμερα, Τρίτη 13 Αυγούστου, υπάρχουν 168 ενεργές εστίες.

#EMSR746

As the #wildfire north of #Athens 🇬🇷 continues to rage, the 🇪🇺 is working together to respond

Our #MappingTeam has delivered its Delineation Product, which, as of 12 August, has detected:

🔸+8,500 hectares of burnt area

🔸23 km of fire fronts

🔸168 active flames pic.twitter.com/zb8SUFDUoX

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 13, 2024