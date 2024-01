Σε εξέλιξη βρίσκεται κατάληψη στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο St. Nikolas, που ήταν κάποτε γνωστό ως Suez Rajan, στον Κόλπο του Ομάν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, μεταξύ των μελών του πληρώματος είναι και ένας Έλληνας, που είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey αναφέρει ότι το δεξαμενόπλοιο, με σημαία Νήσων Μάρσαλ, κατευθυνόταν προς το Μπαντάρ-ε-Τζασκ στο Ιράν, όταν ανοιχτά του Ομάν επιβιβάστηκαν τέσσερις με πέντε ένοπλοι.

Οι λεπτομέρειες είναι ασαφείς γύρω από το περιστατικό, το οποίο το Associated Press χαρακτήρισε ως προφανώς την πιο πρόσφατη κατάληψη πλοίου στις τεταμένες θαλάσσιες οδούς της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, όπως αναφέρει, οι υποψίες στράφηκαν αμέσως στο Ιράν, καθώς το πλοίο ήταν κάποτε γνωστό ως Suez Rajan και είχε εμπλακεί σε μια πολύχρονη διαμάχη, που τελικά οδήγησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην κατάσχεση ενός εκατομμυρίου βαρελιών ιρανικού αργού πετρελαίου σε αυτό.

BREAKING: A ship in the Gulf of Oman has been boarded by “unauthorised” people Thursday morning, an advisory group run by the British military warned.

Sky's @MikeClarke2020s shares his reaction to the news.

📺 Sky 501, Virgin 602, and YouTube

— Sky News (@SkyNews) January 11, 2024