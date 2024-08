Μάχη με τις φλόγες αλλά και τα μποφόρ δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να ελέγξουν την φωτιά που καίει χαμηλή βλάστηση στο Ρέθυμνο.

«Απειλείται ο οικισμός, επίγειες δυνάμεις πυροσβεστών και εθελοντών και εναέρια μέσα, προσπαθούν να σώσουν τα σπίτια. Οι φλόγες έχουν ζώσει τις αυλές των πρώτων σπιτιών, γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το μέτωπο είναι μεγάλο, με πολλές εστίες, καίγονται χορτολιβαδικές εκτάσεις και ελαιώνες» δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο Μιχάλης Σαρρής, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου

Η φωτιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 7/8 στο Χορδάκι Ρεθύμνου στην Κρήτη.

Νωρίτερα μάλιστα ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνου να εγκαταλείψουν το χωριό τους και να απομακρυνθούν προς Μάνδρα.

Στην περιοχή, οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί τα τελευταία λεπτά και πλέον επιχειρούν 190 πυροσβέστες με 10 πεζοπόρα τμήματα, 45 οχήματα, 2 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα.

Από την Αθήνα ξεκίνησαν, επίσης, ενισχύσεις που μεταβαίνουν αεροπορικώς, αποτελούμενες από 32 δασοκομάντος, που θα επιχειρούν όλη τη νύχτα μαζί με τους συναδέλφους τους μέχρι να ξημερώσει και να μπορέσουν να κινητοποιηθούν εκ νέου εναέρια μέσα.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🆘 Wildfire 🔥 between the areas of #Chordaki & #Agios_Ioannis #Rethymno

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBM77@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/71HTAnruBs

— 112 Greece (@112Greece) August 7, 2024