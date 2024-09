Ενθουσιασμένη, αλλά και υπερήφανη δήλωσε η ομογενής επιστήμονας, Δρ Βάσω Αποστολοπούλου, αφού είναι -και πάλι- μεταξύ των κορυφαίων ερευνητών του Κόσμου, σύμφωνα με την κατάταξη του Stanford University / Elsevier Global Researcher list for 2023.

Όπως η ίδια αναφέρει η εν λόγω λίστα την κατατάσσει στο κορυφαίο 0,13% από 10.257.575 ερευνητές όλων των κλάδων, παγκοσμίως.

«Είμαι χαρούμενη που και φέτος αναγνωρίστηκε το έργο μου» δήλωσε στην ομογενειακή εφημερίδα της Μελβούρνης «Νέος Κόσμος» η γνωστή και για τη σεμνότητά της ομογενής επιστήμονας και ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους της, αλλά και τους συνεργάτες της που τη βοήθησαν και τη στηρίζουν στο έργο της.

Η Elsevier Global Researcher list εκπονείται ανά έτος, από ειδική ομάδα του περίφημου Stanford University.

Η λίστα θεωρείται η πληρέστερη και πλέον αξιόπιστη διεθνώς και χαίρει μεγάλης εκτίμησης από τον ακαδημαϊκό κόσμο.

Ανάμεσα σε αυτούς που διακρίθηκαν είναι και πολλοί ακόμα Έλληνες ερευνητές, που διαπρέπουν εντός και εκτός ελληνικών συνόρων.

Η Δρ Βάσω Αποστολοπούλου γεννήθηκε στην Αυστραλία. Σπούδασε Ανοσολογία, Βιοχημεία και Παθολογία και έτσι κατάφερε να αναπτύξει την ανοσοθεραπεία στην θεραπεία του καρκίνου, την οποία πλέον χρησιμοποιούν επιστήμονες από όλο τον Κόσμο. Χάρη στα 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ιατρικής έρευνας, μπόρεσε να δημιουργήσει το πρώτο εμβόλιο κατά του καρκίνου του μαστού.

Το ενδιαφέρον της για την επιστήμη εκδηλώθηκε από νεαρή ηλικία. Αφού σπούδασε ανοσολογία, βιοχημεία και παθολογία στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, που ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή στο Ινστιτούτο Ερευνών του Austin και το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης στην Αυστραλία. Αποφάσισε να συνεχίσει με τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Ινστιτούτο Scripps του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια ΗΠΑ, όπου και αφιερώθηκε στην ιατρική έρευνα. Αργότερα, Η διεπιστημονική της έρευνα κινήθηκε γύρω από τους τομείς της ανοσολογίας, φαρμακευτικής χημείας, βιοχημείας, κρυσταλλογραφίας, κλινικής έρευνας, επιδημιολογίας και της ανάπτυξης φαρμάκων.

Ήδη, από τα 25 της χρόνια εργαζόταν στο ερευνητικό κέντρο Austin, όπου και κατηύθυνε μια δεκαπενταμελή ομάδα. Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής της πορείας, εργάστηκε με παγκοσμίου φήμης Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Mater Medical Research Institute στο Qld και το Macfarlane Burnet Institute στη Μελβούρνη,

Τώρα είναι καθηγήτρια Ανοσολογίας στο RMIT ενώ ταυτόχρονα, οι προσπάθειες της για την εύρεση ενός εμβολίου κατά της σκλήρυνσης κατά πλάκας συνεχίζονται, σε συνεργασία με ton καθηγητή John Matoukas από το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επιστημονικό έργο

Η Δρ Βάσω Αποστολοπούλου διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας και εκπαίδευσης στην ανοσολογία, τον καρκίνο και την πρωτεϊνική κρυσταλλογραφία. Έχει εκτεταμένο υπόβαθρο κλινικής έρευνας, αλλά και ανάπτυξης εμβολίων για χρόνιες ασθένειες.

Το μεγαλύτερό της επίτευγμα ήταν η δημιουργία του πρώτου εμβολίου κατά του καρκίνου του μαστού το 2015, το οποίο βασίζεται πάνω στην ανοσοθεραπεία που η ίδια ανέπτυξε στις αρχές του 1990. Μελετήθηκε σε περισσότερες από 25 κλινικές, ενώ τα άτομα που το δοκίμασαν παραμένουν υγιείς και χωρίς υποψίες για την πιθανή επανεμφάνιση του καρκίνου.

Οι επιτυχίες της αφορούν και άλλους τομείς, όπως αυτόν της χορήγησης αντιγόνων. Τα τελευταία χρόνια, έχει συνεισφέρει και στην εξέλιξη εμβολίων κι άλλων μορφών καρκίνου και συγκεκριμένα των ωοθηκών και του παγκρέατος, τα οποία βρίσκονται σε στάδιο δοκιμής. Επίσης πρωτοστάτησε στα εμβόλια για απεξάρτηση από τα ναρκωτικά.

Πέρα από τα αντικαρκινικά εμβόλια, η Δρ Αποστολοπούλου έχει ξεκινήσει να κάνει το επόμενο βήμα, με τη δημιουργία και δοκιμή ενός φαρμάκου που θα εξαφανίζει και θα σκοτώνει ολοκληρωτικά τον καρκίνο, ακόμα κι αν βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Ταυτόχρονα, κάνει προσπάθειες για την εύρεση εμβολίου κατά της σκλήρυνσης κατά πλάκας-για την οποία μέχρι τώρα έχει αναπτύξει ένα ανοσοθεραπευτικό προϊόν- με την βοήθεια συναδέλφων του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το εν λόγω Πανεπιστήμιο ολοκλήρωσε τις κλινικές δοκιμές σε ασθενείς και τώρα αξιολογεί τα αποτελέσματα.

Οι τίτλοι και οι διακρίσεις της

Από την αρχή της καριέρας της μέχρι και σήμερα, η Δρ Βάσω Αποστολοπούλου έχει λάβει πάνω από 100 διαφορετικά βραβεία και διακρίσεις από πολλές χώρες του κόσμου για το επιστημονικό της έργο. Κάποια από αυτά είναι:

· 1997: Νεαρή Αυστραλιανή της Χρονιάς στην πολιτεία της Βικτώριας

· 1997: Commander, Order of the Phoenix. Απονομή από τον τότε Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κ. Στεφανόπουλο,

· 1998: Honorary Mayor of Amaliada; Gold Cross of St Andrew από τον μακαριστό Αρχιεεπίσκοπο Αυστραλίας Στυλιανό

· 2003: Γυναίκα της χρονιάς (στην κατηγορία των επιστημόνων), Tall Poppy science award, Βραβείο Premier για Ιατρικές Έρευνες

· 2018: Τιμώμενο πρόσωπο στο 19ο Συνέδριο Ιατρικής Χημείας, όπου έλαβε τιμητική πλακέτα από τον τότε Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο.

· 2020: Named in the top 50 in Australia of the Educator Higher Education ‘Hot List’

· 2022: Βραβείο «Λύκηθος» Υγείας

· 2023: Βράβευση στην εκδήλωση για διακεκριμένες Ελληνίδες της Διασποράς

· Χαρακτηρίσθηκε μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες στο εξωτερικό από το περιοδικό «Time», ένα από τα μεγαλύτερα περιοδικά της Αμερικής.

Τέλος, στο ενεργητικό της διαθέτει πάνω από 500 ερευνητικές δημοσιεύσεις και βιβλία, 450 ανακοινώσεις σε συνέδρια και έχει κατοχυρώσει τα πνευματικά δικαιώματα 21 δραστικών ουσιών.

