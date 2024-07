Ανεξέλεγκτη καίει η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 29/7 στην Εύβοια, κοντά στην περιοχή της Κύμης. Ήδη έχουν σταλεί μηνύματα του 112 ενώ εκτός από τις Πετριές και τα Κριεζά, ενώ λίγο νωρίτερα δόθηκε μέσω του 112 εντολή να εκκενωθεί και το χωριό Κοσκινάς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για σπίτια. Εν τω μεταξύ όπως έγινε γνωστό, στο σημείο μεταβαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Η φωτιά έχει πάρει επικίνδυνες προεκτάσεις, καθώς ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν ένα νέο μέτωπο, με κατεύθυνση προς τον κάμπο του Δύστου. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει καεί ένα πυροσβεστικό όχημα, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, έπαθε εγκαύματα στα δάχτυλα ένας πυροσβέστης, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κ.Υ. Αλιβερίου.

«Οι ριπές των ισχυρών ανέμων καθορίζουν πλέον την πορεία και την ένταση της φωτιάς στην Εύβοια» δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης θεωρώντας πως «είναι πολύ νωρίς ακόμη για την οποιαδήποτε εκτίμηση» σε σχέση με την πορεία της φωτιάς.

Όπως ο ίδιος διαπιστώνει «το ανατολικό μέτωπο δείχνει να είναι περισσότερο επικίνδυνο και εκεί δίνουν όλες οι δυνάμεις την μάχη τους», ενώ όπως σημειώνει «στο άλλο μέτωπο προς το Δύστο το τελευταίο διάστημα υπάρχει μία σταθερότητα όμως παραμένει απολύτως κρίσιμη».

Στη φωτιά της Εύβοιας επιχειρούν πάνω από 120 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 36 οχήματα, 16 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για τον εναέριο συντονισμό τους.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ανάμεσα στο χωριά Πετριές και Κριέζα σε δασική έκταση.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ επιχειρούν και 24 εναέρια μέσα.

H αστυνομία έχει κλείσει δρόμους στην περιοχή. Ένας από τους δρόμους που έκλεισε, είναι η επαρχιακή οδός Λεπούρων – Καρύστου, που συνδέει την κεντρική με τη νότια Εύβοια. Πέρα από την ασφάλεια των πολιτών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πυροσβεστικών οχημάτων, ο δρόμος αυτός έκλεισε και για να μπορέσει η πυροσβεστική να τον χρησιμοποιήσει για να ανακόψει την πορεία της φωτιάς.

Την τελευταία ώρα, κάτοικοι από τις γύρω περιοχές και κυρίως από τον Δύστο, δίνουν μάχη για να μπορέσουν να ανακόψουν τη φωτιά πριν αυτή μπει μέσα στον κάμπο. Με τα τρακτέρ, τις υδροφόρες και κάθε είδους μηχανήματα, επιχειρούν να δημιουργήσουν ζώνες που δεν θα επιτρέψουν στη φωτιά επεκταθεί, αφού δυστυχώς έχει ήδη μπει στον κάμπο του Δύστου, καθώς σε μια τέτοια εξέλιξη το έργο της κατάσβεσης θα γίνει ακόμα πιο δύσκολο.

Έχουν εκδοθεί μηνύματα του 112 για εκκένωση περιοχών για προληπτικούς λόγους, καθώς η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια.

Activation of 112 – Emergency Number

📍 #Euboea

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the area of #Koskina, evacuate towards #Zarakes via the provincial road of #Karystos.

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBM77@pyrosvestiki… https://t.co/HDyVvXFAcQ

— 112 Greece (@112Greece) July 29, 2024