Συναγερμός έχει σημάνει για το περιστατικό πειρατείας που σημειώθηκε και παραμένει σε εξέλιξη, από το πρωί της Πέμπτης, σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στον Κόλπο του Ομάν. Η αγωνία για την τύχη του πληρώματος κορυφώνεται καθώς οι ώρες περνούν, αλλά ακόμη δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με το πλοίο.

Το περιστατικό ξεκίνησε νωρίς το πρωί στα ύδατα μεταξύ του Ομάν και του Ιράν, σε μια περιοχή από την οποία περνούν πλοία που εισέρχονται και εξέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. Η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφαλείας Ambrey ανέφερε ότι στο δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν επιβιβάστηκαν τέσσερις με πέντε ένοπλοι, ενώ στη συνέχεια το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης του πλοίου (AIS) απενεργοποιήθηκε.

Το πλοίο ανήκει στην ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Empire Navigation, του εφοπλιστή Σταμάτη Μόλαρη και έχει σημαία Νήσων Μάρσαλ. Το πλήρωμα του τάνκερ αποτελείται από 19 άτομα, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας, ο οποίος είναι ναυτολογημένος ως δόκιμος πλοίαρχος.

#BREAKING : @UK_MTO receives a report of vessel being boarded by unauthorized persons off the coast of #Sohar , unknown voices heard over the phone https://t.co/z9jwzRBGmE pic.twitter.com/4fbSfOiLeN

Σύμφωνα με την Empire Navigation, με την οποία επικοινώνησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η επαφή με το δεξαμενόπλοιο St. Nikolas χάθηκε περίπου στις 06:30 ώρα Αθήνας καθώς έπλεε στα ανοιχτά των ακτών του Ομάν, κοντά στο Sohar. Το σκάφος είναι επανδρωμένο με συνολικά 19 μέλη πλήρωμα, 18 υπήκοοι Φιλιππίνων και ένας Έλληνας.

Το πλοίο είχε φορτώσει τις προηγούμενες ημέρες στην Μπάσρα (Basrah) του Ιράκ φορτίο περίπου 145.000 τόνων αργού πετρελαίου με προορισμό την Aliaga (Τουρκία), μέσω της διώρυγας του Σουέζ.

Ο ναυλωτής του πλοίου είναι η Tupras.

Όπως αναφέρθηκε από τη διαχειρίστρια εταιρεία έχει ήδη ενεργοποιηθεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της επικοινωνίας με το πλοίο St. Nikolas.

The tanker which the Iranians have boarded today in the Gulf of Oman is the ST NIKOLAS (9524475); carrying Iraqi oil. Formerly known as the SUEZ RAJAN; she was seized by the US government for having transported a million barrels of Iranian oil in connection to a US company. pic.twitter.com/0eMLbtIjwO

— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) January 11, 2024