Μετά την λήξη της πορείας επεισόδια ξεκίνησαν στους δρόμους των Εξαρχείων.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά για προσαγωγές μελών της Νεολαίας του κόμματος: «Σε μια επιχείρηση εκφοβισμού η ΕΛΑΣ προήγαγε δύο μέλη της Νεολαίας της Νέας Αριστεράς πριν από την συγκέντρωση για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Καταγγέλλουμε την προκλητική στάση της αστυνομίας και ζητάμε την άμεση απελευθέρωση των δύο μελών της Νεολαίας μας. Δεν φοβόμαστε, δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Μια ημέρα σαν και αυτή, η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσουν», αναφέρει η ανακοίνωση.

Κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί του Μετρό «Μοναστηράκι» και «Πανεπιστήμιο», ενώ ισχύουν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την Τροχαία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία και στην Πανεπιστημίου, στην Σταδίου, στην οδό Αθηνάς στο ρεύμα προς Ομόνοια, στην οδό Πειραιώς από το ύψος της Σωκράτους και στην οδό Πατησίων από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη η πορεία στη οποία συμμετέχουν μέλη φοιτητικών συλλόγων, συλλογικοτήτων της Εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου.

«Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη, εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη. Το αίμα του Αλέξη δεν θα ξεχαστεί», είναι μερικά από τα συνθήματα που φωνάζουν οι διαδηλωτές. Παράλληλα φωνάζουν συνθήματα κατά της Αστυνομίας, του κράτους αλλά και υπέρ του Νίκου Ρωμανού. Συνθήματα φωνάζουν και για τον Κώστα Φραγκουλη, ο οποίος στις 5 Δεκεμβρίου του 2022 έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικού μετά από καταδίωξη.

Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία Καμάρας όπου νωρίτερα τα άτομα πραγματοποίησαν συγκέντρωση. Αυτή την ώρα κινείται στην οδό Εγνατία με μέτωπο ανατολικά. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν τους διαδηλωτές.

21.34 Μέχρι στιγμής οι προσαγωγές είναι 76, εκ των οποίων οι 6 έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις

21.27 Νέα επίθεση με μολότοφ και φωτοβολίδες

21.24 Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Μοναστηράκι» με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

21.21 Οι δυνάμεις των ΜΑΤ προσπαθούν να εκκαθαρίσουν τα στενά αλλά δέχονται αντικείμενα και μολότοφ που ρίπτονται από ταράτσες κτηρίων.

21.13 Συνεχίζονται επιθέσεις με μολότοφ κατά των δυνάμεων των ΜΑΤ

21.03 Νέα ρίψη μολότοφ

Thousands of people arrived in Exarchiea at the end of the protest for Alexsis and clashes with the police now broke out.

