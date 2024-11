Τοv δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο Νίκος Ρωμανός, που συνελήφθη αφού βρέθηκε δακτυλικό του αποτύπωμα σε σακκούλα στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων μετά την έκρηξη.

Ο ηλικίας 31 ετών κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ενώ υποστήριξε ότι ουδέποτε βρέθηκε στο διαμέρισμα. Επίσης υποστήριξε πως δεν γνωρίζει κανέναν από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση της έκρηξης και δεν έχει καμία σχέση με δράση τρομοκρατικών ομάδων.

Στο προαύλιο των δικαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια της απολογίας του βρίσκονταν συγκεντρωμένα πολλά άτομα φωνάζοντάς συνθήματα υποστήριξής του, ενώ μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελία σημειώθηκαν επεισόδια.

Police attack on people gathered in Evelpidon prison for NIKO ROMANO. People who tried to leave the court building were pushed by the police and the police attacked them with chemical gas and sound bombs. #Antireport#Ρωμανος #Greece #Athens pic.twitter.com/dwy85IDCwl

