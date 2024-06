Πρώτη είδηση στα βρετανικά ΜΜΕ έχει γίνει η είδηση του εντοπισμού της σορού που ανήκει στον εδώ και πέντε ημέρες εξαφανισμένο παρουσιαστή Μάικλ Μόσλεϊ, με τους τίτλους των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών μέσων να εστιάζουν στην ανεύρεσή του από το συνεργείο του EΡΤΝews.

Την είδηση του εντοπισμού του 67χρονου μετέδωσε πρώτο στο εξωτερικό το BBC, στο οποίο ο 67χρονος βρετανός ήταν τακτικός συνεργάτης στην πρωινής ζώνη του ITV “This Morning” αλλά και σε άλλες εκπομπές του καναλιού.

«Βρέθηκε πτώμα στις έρευνες για την αναζήτηση του γιατρού» αναφέρει ο ιστότοπος του Skynews. Έχοντας συνεχή ροή ενημέρωσης ο βρετανικός ιστότοπος αναφέρει ότι «τηλεοπτικό συνεργείο πρώτο τον εντόπισε και όχι τα συνεργεία ερευνών». Aπό την στιγμή που έγινε γνωστή η είδηση του εντοπισμού της σορού του το SkyNews είχε συνεχή ροή ενημέρωσης για τις εξελίξεις στη Σύμη παρουσιάζοντας πληροφορίες και συνεντεύξεις τόσο από το νησί αλλά και από φίλους και συνεργάτες του Μόσλεϊ.

Το SkyNews φιλοξένησε παράλληλα και δήλωση on camera του εικονολήπτη του EΡΤΝews Αντώνη Μυστιλόγλου, o οποίος εντόπισε στα βράχια κοντά στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. «Λυπάμαι που ήμουν εγώ που τον βρήκα νεκρό», είπε βουρκωμένος ο εικονολήπτης.

“I’m sorry for the family, I’m sorry that I’m the one to find him. I wish we had better news.”

Local cameraman Antonios speaks to Sky’s @esadiya, detailing how he spotted the body of TV doctor Michael Mosley on the beach near the fence.

🔗 https://t.co/jazdN0Dp4L

📺 Sky 501 pic.twitter.com/AbzufdXgMy

— Sky News (@SkyNews) June 9, 2024