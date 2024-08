Για ένα ακόμη καλοκαίρι, η συνδρομή των Ρουμανικών πυροσβεστικών δυνάμεων είναι καθοριστική στην προσπάθεια κατάσβεσης των πυρκαγιών. Ήδη αρκετοί Ρουμάνοι πυροσβέστες έχουν ριχθεί στη μάχη της κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στον Βαρνάβα και τις γύρω περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η εμπειρία τους στην αντιμετώπιση τέτοιων μεγάλων κρίσεων είναι δεδομένη και η αποτελεσματικότητα τους, είχε φανεί στις μεγάλες φωτιές της Βορείου Εύβοιας, τον Αύγουστο του 2021, όπου όπως παραδέχονται οι κάτοικοι, αν δεν ήταν οι Ρουμάνοι να μπουν φορώντας ειδικές στολές μέσα στο μέτωπο των πυρκαγιών για να κατασβέσουν, οι καταστροφές θα ήταν πολύ μεγαλύτερες.

Fighting day&night against 🔥wildfires that rage #Attica region. 40 🇷🇴 firefighters&vehicles are deployed alongside their 🇬🇷 colleagues in a spirit of 🇪🇺 #solidarity& a continous effort to abate the flames.@IGSU_URGENTE_RO @CivPro_GR @pyrosvestiki @Vkikilias @MAIRomania @eu_echo pic.twitter.com/LPvFdm0KpW

— Embassy of Romania to the Hellenic Republic (@RomaniaInGreece) August 12, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ