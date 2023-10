Μεγάλη ένταση δημιουργήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Σάμο με αφορμή τα θλιβερά γεγονότα στο Μεσανατολικό.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. περίπου 700 πρόσφυγες και μετανάστες φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και εναντίον του Ισραήλ. Κινητοποιήθηκαν διμοιρίες, μοτοσικλετιστές της ΕΛ.ΑΣ. αλλά και το προσωπικό της δομής καταφέρνοντας να οδηγήσουν τους πρόσφυγες και μετανάστες πίσω στους οικίσκους όπου διαμένουν.

