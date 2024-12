Την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού και αντι-drone θόλου στη χώρα μας, στα πρότυπα του ισραηλινού Iron Dome, αναφέρθηκε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά το σημερινό υπουργικό Συμβούλιο.

Μάλιστα, ο κ. Δένδιας και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, για μία περίπου ώρα ενημέρωσαν τον πρωθυπουργό για τον αντιαεροπορικό – αντιβαλλιστικό θόλο.

Πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο κ. Δένδιας περιέγραψε τρία στάδια ανάπτυξης του συστήματος.

Το πρώτο θα αφορά τη δομή δυνάμεων. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να προστεθεί μια νέα Διοίκηση, η Διακλαδική Αντιαεροπορική Διοίκηση, η οποία θα ελέγχει την επιχειρησιακή λειτουργία του νέου θόλου, των αντιαεροπορικών και των αντι- drone συστημάτων. Η νέα διοικητική δομή αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα, πιθανότατα εντός του επόμενου διμήνου.

Το δεύτερο στάδιο έχει να κάνει με τον διαγωνισμό που θα «τρέξει» το 1ο εξάμηνο του 2025, για συστήματα από Γαλλία, Ισραήλ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, προκειμένου η Αθήνα να λάβει και να εξετάσει τις προσφορές. Η Αθήνα θέλει να ξέρει τι είδους προσφορές θα τεθούν και στη συνέχεια να τις εξετάσει διεξοδικά.

Τέλος, το τρίτο στάδιο αφορά την επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος, η οποία υπολογίζεται από τον Φεβρουάριο του 2026 και μετά.

Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίζεται ότι για να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία θα απαιτηθεί και ένα ικανό χρονικό διάστημα δοκιμών.

Το Iron Dome είναι ένα αμυντικό σύστημα που ανιχνεύει έναν εισερχόμενο πύραυλο, καθορίζει την πορεία του και τον αναχαιτίζει.

Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με ένα ραντάρ που ανιχνεύει έναν εισερχόμενο πύραυλο, την ταχύτητά του και την κατεύθυνσή του. Στη συνέχεια, το κέντρο ελέγχου υπολογίζει εάν ο πύραυλος αποτελεί απειλή.

Οι πύραυλοι που δεν αποτελούν απειλή, επιτρέπεται να πέσουν σε κενούς αγρούς. Εάν οι πύραυλοι αποτελούν απειλή, η μονάδα εκτόξευσης πυραύλων αναλαμβάνει δράση με στόχο να τους καταρρίψει. Ο εκτοξευτής περιέχει 20 πυραύλους αναχαίτισης.

Το Iron Dome είχε αρχικά διαφημιστεί ότι παρέχει κάλυψη σε μέγεθος πόλης εναντίον πυραύλων με βεληνεκές μεταξύ 4 και 70 χιλιομέτρων (2,5 έως 43 μίλια), αλλά οι εμπειρογνώμονες λένε ότι αυτό έχει έκτοτε επεκταθεί.

