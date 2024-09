ΗΠΑ, Mεγάλη Βρετανία και Ελλάδα, τις τελευταίες ώρες ζητούν με επιμονή από τους πολίτες τους, που βρίσκονται στον Λίβανο, να αποχωρήσουν το ταχύτερο δυνατό. Αυτό συμβαίνει την ώρα πληθαίνουν οι ενδείξεις πως το Ισραήλ είναι έτοιμο να εισβάλλει στη χώρα αυτή, ακόμη και τις επόμενες ώρες.

Την ίδια στιγμή η Βρετανία ενισχύει για παν ενδεχόμενον τις δυνάμεις της στην Κύπρο. Συγκεκριμένα στέλνει στη Μεγαλόνησο 700 στρατιώτες, ενώ ήδη βρίσκονται στην Κύπρο δύο πλοία του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού, αεροσκάφη και ελικόπτερα.

H Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει σε πιθανές επιχειρήσεις εκκένωσης ξένων πολιτών από τον Λίβανο, καθώς αυξάνονται τα πλήγματα του Ισραήλ ενάντια στην Χεζμπολάχ. Η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» βρίσκεται σε ετοιμότητα να προσεγγίσει την περιοχή.

Η φρεγάτα «ΕΛΛΗ» βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Ναυτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL MTF). Μαζί με άλλα συμμαχικά πλοία, είναι σε επιφυλακή να πλησιάσει τον Λίβανο για να εκκενώσει αμάχους, όσο η πιθανότητα χερσαίας εισβολής του ισραηλινού στρατού αυξάνεται.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την πλήρη αποφυγή επισκέψεων στον Λίβανο, υπό τις παρούσες συνθήκες καθώς και για την ανάγκη άμεσης αναχώρησης των Ελλήνων που βρίσκονται εκεί ως επισκέπτες.

H ναυτική δύναμη της UNIFIL, στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα και Τουρκία, που αναπτύχθηκε τον Οκτώβριο του 2006, υποστηρίζει το ΠΝ του Λιβάνου στην παρακολούθηση των χωρικών του υδάτων, στην ασφάλεια της ακτογραμμής και στην αποτροπή της εισόδου όπλων ή σχετικού υλικού δια θαλάσσης στον Λίβανο.

Στη ναυτική δύναμη της UNIFIL συμμετέχουν ναυτικές μονάδες από το Μπαγκλαντές (1 πλοίο), τη Γερμανία (1 πλοίο), την Ελλάδα (1 πλοίο), την Ινδονησία (1 πλοίο και 1 ελικόπτερο) και την Τουρκία (1 πλοίο).

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε χθες συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ εξέφρασε τη βαθειά ανησυχία του για την όξυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τον κίνδυνο περαιτέρω επέκτασής της, αναφέροντας ότι είναι απολύτως αναγκαίο να σταματήσει ο φαύλος κύκλος βίας και αντιπαράθεσης.

