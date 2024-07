Ενισχύονται από γη και αέρα οι προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε στις 12:15 το μεσημέρι στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου στα Χανιά. Η φωτιά ξεκίνησε από εν κινήσει ΙΧ αυτοκίνητο και πήρε γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Αρχικά απειλήθηκε ο Αγριλές, μετά ωστόσο οι εστίες φωτιάς “περικύκλωσαν” στην κυριολεξία τα σπίτια στη Λιβάδα και στο Ροδοβάνι, ενώ αυτή την ώρα φλόγες απειλούν τη Μάζα και τα Παπαδιανά.

Νωρίτερα, είχε δοθεί εντολή για εκκένωση στα χωριά Λιβάδα και Αγριλές ενώ στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 9 εναέρια μέσα, 4 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, 130 πυροσβέστες, 7 πεζοπόρα τμήματα, 35 οχήματα και εθελοντές του δήμου Καντάνου -Σελινου αλλά και από όλους τους δήμους της Περιφερειακής ενότητας Χανίων.

Συνεδρίασε επίσης το συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

📍#Chania

🔥 Wildfire in the area of #Maza & #Papadiana

🆘 If you are in the area, evacuate towards #Temenia

‼️ Follow the instructions of the Authorities

— 112 Greece (@112Greece) July 24, 2024