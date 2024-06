Σε εξέλιξη παραμένει, έως και αυτή την ώρα, η μεγάλη φωτιά στη Σέριφο, σε ένα πύρινο μέτωπο 15 χιλιομέτρων. Ωστόσο η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, όπως ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος Σερίφου Κωνσταντίνος Ρεβίνθης, μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστών. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος, οι φλόγες έφθασαν στη θάλασσα για να σβήσουν, ενώ κάηκαν σπίτια, εξοχικά, αποθήκες και εκκλησίες. Σημείωσε, επίσης, ότι βοήθησε στην πορεία της κατάσβεσης και το γεγονός ότι ο άνεμος έπνεε προς τα καμένα και δεν υπήρξε περαιτέρω εξάπλωση.

Ο κρατικός μηχανισμός συνεχίζει να παραμένει σε επιφυλακή στο νησί της Σερίφου, υπό το φόβο αναζωπυρώσεων, δεδομένου ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν μέσα στην ημέρα. Το κυρίως μέτωπο της φωτιάς είναι προς το Καλό Αμπέλι και το Λιβάδι, χωρίς να απειλούνται οικισμοί, αν και σύμφωνα με μαρτυρίες, οι φλόγες πέρασαν μέσα από διάσπαρτες κατοικίες.

Όπως ακόμη ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος του νησιού, η φωτιά σε αρκετά σημεία έσβησε όταν έφτασε στη θάλασσα

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε όλο το νοτιοδυτικό κομμάτι στη Σέριφο, με το μεγάλο μέτωπο να βρίσκεται από το Καλό Αμπέρι με κατεύθυνση προς Βάγια και Γάνεμα.

Στο νησί εστάλησαν πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αττική καθώς και από τη Σύρο. Συγκεκριμένα από την Αττική έφυγαν 22 πυροσβέστες και 11 οχήματα και από την Σύρο 3 οχήματα και 7 πυροσβέστες.

Διαβάστε το χρονικό της πυρκαγιάς:

Για δύσκολο και μεγάλο πύρινο μέτωπο έκανε λόγο, δήμαρχος Σερίφου, Κωνσταντίνος Ρεβίνθης.

«Είναι μια βιβλική καταστροφή. Το μέτωπο είναι 15 χιλιόμετρα ενεργό στο σύνολό του. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Καμένα σπίτια, καμένα εξοχικά, καμένες αποθήκες», είπε.

Για τα σπίτια που έχουν καεί ή έχουν υποστεί ζημιές ανέφερε ότι «είναι από το Καλό Αμπέλι μέχρι τη Βαγιά. Κάποια έχουν καταφέρει και τα έσωσαν οι εθελοντές και οι πυροσβέστες. Κάποια άλλα δεν τα κατάφεραν. Την ίδια ώρα κάποιες εκκλησίες έχουν υποστεί ζημιές».

Όλα ξεκίνησαν στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου (29/6) όταν ξέσπασε φωτιά στη Σέριφο με το 112 να ηχεί δίνοντας εντολή εκκένωσης για τις περιοχές Ράμος και Λιβάδι αρχικά και ακολούθως για τις περιοχές Κουταλάς, Γάνεμα, Βάγια και Καλό Αμπέλι Σερίφου.

