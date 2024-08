Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Μητρούσιας

Τεράστια μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Βαρνάβα και έχει επεκταθεί στη Βόρεια Αττική.

Διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις υπάρχουν σε Άνω Χαλάνδρι, Βριλήσσια και Πεντέλη. Στα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι καίγονται δεκάδες κατοικίες και επιχειρήσεις. Ακόμη στα Βριλήσσια έχουν σημειωθεί δεκάδες εκρήξεις από φιάλες υγραερίου.

Φωτιά υπάρχει και στο Γέρακα. Λίγο μετά τις 20:10 εστάλη μήνυμα του 112 για φωτιά στη περιοχή Δέση Γέρακα και συγκεκριμένα για απομάκρυνση προς κέντρο Γέρακα και λεωφόρο Μαραθώνος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, απειλείται και το Δασαρχείο Πεντέλης. Από την άλλη, βελτιωμένη είναι η εικόνα σε Νέα Μάκρη, Βαρνάβα και Διόνυσο, χωρίς κι εκεί να λείπουν οι αναζωπυρώσεις.

Η φωτιά αφήνει πίσω της δεκάδες κατεστραμμένα σπίτια και υποστατικά αλλά και εκατοντάδες καμένα αυτοκίνητα, μαζί με χιλιάδες στρέμματα φυσικού και δασικού πλούτου που έγιναν στην κυριολεξία στάχτη και αποκαΐδια.

Ενημέρωση για τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική πραγματοποίησε ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής.

«Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι «οι αναζωπυρώσεις και οι κηλιδώσεις είναι συνεχόμενες, δημιουργούν διαρκώς νέες εστίες και εξαπλώνονται αστραπιαία, υποβοηθούμενες από τους πολύ ισχυρούς ανέμους».

Σημειώνεται ότι για την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Αττική επιχειρούν 702 πυροσβέστες με 199 οχήματα, 27 ομάδες δασοκομάντος και εθελοντές με τη συνδρομή όλων των φορέων Πολιτικής Προστασίας, όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής κ. Βαθρακογιάννης, ενώ συμπλήρωσε ότι από αέρος επιχειρούν περιοδικά 35 εναέρια μέσα και συγκεκριμένα 17 αεροσκάφη και 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 3 για το συντονισμό τους.

«Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι, η περίμετρος της πυρκαγιάς είναι μεγάλη και σε πολλές περιπτώσεις, τα εναέρια μέσα δεν είναι διακριτά, λόγω της διασποράς τους, αλλά και των πυκνών καπνών» όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής, λόγω της πυρκαγιάς που εξελίσσεται από χθες» τόνισε η ο. Βαθρακογιάννης.

«Οι αναζωπυρώσεις και οι κηλιδώσεις είναι συνεχόμενες, δημιουργούν διαρκώς νέες εστίες και εξαπλώνονται αστραπιαία, υποβοηθούμενες από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν μέτωπα σε Νταού Πεντέλης, Παλιά και Νέα Πεντέλη, Μαραθώνα προς Γραμματικό, Διόνυσο και Πάτημα Βριλησσίων ενώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε Αφίδνες και Καλέντζι.

Έχουν εκδοθεί 30 μηνύματα από το 112, τα τελευταία για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς, Νέας και Παλιάς Πεντέλης, Πάτημα Χαλανδρίου, Πάτημα Βριλησσίων, Κρασσά Άνω Βριλησσίων καθώς και από Διόνυσο και Καλέντζι Μαραθώνα, προς ασφαλή κατεύθυνση.

Δύο πυροσβεστικά οχήματα κάηκαν στον Νέο Βουτζά. Επίσης, ένας πυροσβέστης υπέστη ελαφρά εγκαύματα και υπόλοιποι τρεις είναι καλά στην υγεία τους

Ασφαλείς είναι πλέον οι εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη, στον λόφο Κουφού, καθώς, έπειτα από την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής, δεν απειλούνται από την πυρκαγιά.

Νωρίτερα εκκενώθηκε προληπτικά το Γενικό Νοσοκομείο Μελισσίων Αμαλία Φλέμινγκ και οι ασθενείς διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο «Παμμακάριστος».

Τέσσερα κράτη-μέλη της ΕΕ συνδράμουν στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Αττική, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα διαχείρισης κρίσεων, Μπάλας Ουιβάρι.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των ελληνικών αρχών.

«Ήδη το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Επιτροπής έχει βοηθήσει στην κινητοποίηση τόσο πυροσβεστικών αεροπλάνων, όσο και ομάδων εδάφους για την Ελλάδα από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω του Μηχανισμού», σημείωσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Συγκεκριμένα η βοήθεια αυτή αφορά:

Δύο canadair από την Ιταλία, μέρος της rescEU.

Ένα ελικόπτερο από τη Γαλλία, μέρος της rescEU.

Μια επίγεια πυροσβεστική ομάδα από την Τσεχία και μια από τη Ρουμανία.

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης της Επιτροπής παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και βρίσκεται σε ετοιμότητα να παράσχει περαιτέρω βοήθεια, σημείωσε, τέλος, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Ο διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς μιλώντας στο STAR τόνισε ότι από τις 21.00 το βράδυ της Δευτέρας 12/8 θα σημειωθεί ουσιαστική εξασθένηση των ανέμων κάτω από τα 5 μποφόρ.

20:30 μ.μ.: Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στα πολλαπλά πύρινα μέτωπα

20:16 μ.μ.: Μήνυμα του 112 για φωτιά στη περιοχή Δέση Γέρακα εστάλη πριν λίγο για απομάκρυνση προς κέντρο Γέρακα και λεωφόρο Μαραθώνος.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in the area of #Desi_Gerakas

🆘 If you are in the area, move away towards #Gerakas center and Marathon Avenue.

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBM77@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/ZeCPzvRucp

— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2024