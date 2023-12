Στο λιμάνι της Σούδας κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης (26/12) το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «USS Gerald Ford».

Το πλοίο που είχε βρεθεί στη Σούδα και στις 2 Δεκεμβρίου 2023, προσέγγισε στον προβλήτα Κ14 της Νατοϊκής Βάσης Μαραθίου με τη βοήθεια ρυμουλκών.

Το πλοίο, μήκους 337 μέτρων και εκτοπίσματος περίπου 100.000 τόνων, έχει πλήρωμα 6.000 ατόμων.

Το «USS Gerald Ford», είναι το πρώτο της κλάσης του, φέρει δύο πυρηνικούς αντιδραστήρες, ηλεκτρομαγνητικό σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών και μια σειρά άλλων καινοτομιών.

Αναπτύσσει ταχύτητα 30 κόμβων και μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων.

Για την παρουσία του Αμερικανικού πλοίου στα Χανιά, η Τομεακή Οργάνωση του ΚΚΕ, με ανακοίνωση της, δηλώνει ότι είναι «ανεπιθύμητη η παρουσία του αεροπλανοφόρου στην περιοχή», επαναλαμβάνοντας τη θέση της για «κλείσιμο των ξένων βάσεων στο νησί».

