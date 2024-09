Φωτογραφίες – Βίντεο: Νίκος Χριστοφάκης

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την τραγωδία με τους δύο νεκρούς στην μεγάλη πυρκαγιά στο Ξυλόκαστρο. Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιώλης μιλώντας στο Action24 πρόκειται για δύο οικογενειάρχες, με τον έναν να έχει τρία παιδιά και ο άλλος δύο ενώ η γυναίκα του είναι έγκυος. «Εκλεκτοί συμπολίτες και ξεχωριστά παιδιά που με αγάπη για τους συχωριανούς τους, που χωρίς να είναι πυροσβέστες έσπευσαν να βοηθήσουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο άνδρες ηλικίας 35 και 40 ετών αγνοούνταν από το βράδυ της Κυριακής ενώ οι σοροί τους εντοπίστηκαν απανθρακωμένες το πρωί της Δευτέρας από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ κοντά στο χωριό Ελληνικό στην περιοχή όπου κινούνταν οι δύο άνδρες.

Όπως εξήγησε ο αντιπεριφερειάρχης «δεν ήταν εγγεγραμμένοι εθελοντές, ήταν κάτοικοι των χωριών που δεν άκουσαν το 112 και πήγαν να βοηθήσουν».

Ο 35χρονος και ο 40χρονος πήραν τα μηχανάκια τους το βράδυ της Κυριακής και κινήθηκαν προς το μαντρί γνωστού τους για να τον βοηθήσουν στην περιοχή Άνω Πιτσά Κορινθίας. Αν και στον δρόμο τους συνάντησαν πυροσβέστες και τους παρότρυναν να απομακρυνθούν, καθώς βρισκόταν πυρκαγιά σε εξέλιξη, οι δύο άνδρες συνέχισαν την πορεία τους με την τραγική αυτή κατάληξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για τις δύσκολες ώρες που περνά η οικογένειά της μετά τον τραγικό θάνατο του αδερφού της στην φωτιά αλλά και για την ανεπάρκεια των αρχών στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς η μίλησε αδερφή ενός εκ των δύο θυμάτων:

«Αφήνει τρία παιδιά πίσω του μωρά. Η φωτιά τους περικύκλωσε και το πυροσβεστικό έφυγε. Τους είπαν οι πυροσβέστες να φύγουν αλλά αυτοί είπαν “όχι θα μείνουμε”. Δεν υπάρχει υποδομή σε αυτήν την χώρα για να κάνεις αυτό που έκανε ο αδερφός μου. Είχαν χαθεί δύο άνθρωποι και δεν πήγε η ΕΜΑΚ. Του άλλου παιδιού η γυναίκα θα γεννήσει σε 20 μέρες. Στα παιδιά μας τι κόσμο θα παραδώσουμε;», είπε συντετριμμένη η αδερφή του θύματος.

Σε διάσπαρτες εστίες επικεντρώνεται η μάχη των πυροσβεστών στα Ροζενά Ξυλοκάστρου Κορινθίας όπου εχθές το πρωί ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά η οποία κατέκαψε δασική έκταση και είχε ως αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο δύο άνθρωποι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς αλλά αρκετές εστίες ενώ ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο.

Συγκεκριμένα, εξακολουθούν να επιχειρούν 350 πυροσβέστες με 14 ομάδες δασοκομάντος και 110 οχήματα, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες Πολιτικής Προστασίας, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και δυνάμεις της δασικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Mάλιστα, λίγο μετά τις 11:30 εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους του χωριού Πύργους το οποίο τους καλούσε να απομακρυνθούν προς την Λυγιά.

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

🔥 Wildfire in your area

🆘 If you are in the area of #Pyrgos in the Municipality of #Xylokastro #Corinth, evacuate towards #Lygia

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/ZGXFnef5p3

— 112 Greece (@112Greece) September 30, 2024