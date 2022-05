Κάννες 2022: Το glam beauty look της Elsa Hosk που θύμισε τα iconic looks της Elizabeth Taylor

Η εμφάνιση της Elsa Hosk στο 75ο Φεστιβάλ Καννών έφερε έναν old Hollywood αέρα!

Ο make up artist Hung Vanngo δημιούργησε ένα απίθανο look με winded liner, λάμψη στις εσωτερικές γωνίες των ματιών, άψογα σχηματισμένα φρύδια και ροζ αποχρώσεις σε ζυγωματικά και χείλη. H hairstylist Danielle Priano όμως ήταν εκείνη που χάρισε στην Hosk το απόλυτο, glam χτένισμα. Ένα ψηλό braided updo που θυμίζει έντονα τα iconic looks της Elizabeth Taylor στα 60’s.

Φυσικά τα καλύτερα σχόλια απέσπασε η hot pink Valentino τουαλέτα που επέλεξε να φορέσει!

