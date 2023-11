Η σεισμική δραστηριότητα στην Ισλανδία συνεχίζεται και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η αντίστροφη μέτρηση για την έκρηξη του ηφαιστείου Fagradalsfjall στη χερσόνησο Reykjanes στην Ισλανδία έχει ξεκινήσει.

Από τα μεσάνυχτα έως το απόγευμα της Δευτέρας (13/11) η μετεωρολογική υπηρεσία έχει καταγράψει περίπου 900 σεισμούς μεταξύ των περιοχών Sundhnúkur και Grindavík, στη νοτιοδυτική Ισλανδία. Το μάγμα έχει ήδη αρχίσει να συσσωρεύεται με ταχείς ρυθμούς κάτω από το έδαφος και εκτείνεται μέχρι τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τους ηφαιστειολόγους, οι πιο πρόσφατες ενημερώσεις θα μπορούσαν να υποδεικνύουν μια μικρότερη επικείμενη έκρηξη από ό,τι πίστευαν προηγουμένως. Ωστόσο, μπορεί να θέσει την πόλη σε πραγματικό κίνδυνο, λόγω της πιθανότητας μεγάλης ροής λάβας.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι ένας ποταμός μάγματος μήκους 15 χιλιομέτρων που τρέχει κάτω από τη χερσόνησο εξακολουθεί να είναι ενεργός, απειλώντας την εκκενωμένη πλέον πόλη Γκρίνταβικ.

Η κωμόπολη των 3.400 κατοίκων βρίσκεται 17 χλμ. νότια του διεθνούς αεροδρομίου Κέφλαβικ, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα της χώρας, με τις πτήσεις ωστόσο να εκτελούνται κανονικά.

Στους δρόμους της πόλης και στην ύπαιθρο έχουν εμφανιστεί βαθιές ρωγμές, αναφέρει το BBC.

Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω του κινδύνου. Το 2010 η έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajokull είχε εκτοξεύσει τεράστιες ποσότητες τέφρας οι οποίες είχαν προκαλέσει χάος στις αερομεταφορές σε όλη την Ευρώπη. Για την ώρα, όμως, δεν υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος.

Συγκλονιστικά βίντεο, από την Ισλανδία τραβηγμένα μέσα στο ηφαίστειο Fagradalsfjall, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, με σκηνές λάβας να αναβλύζουν σε πραγματικό χρόνο.

