Ακραίο επεισόδιο σημειώθηκε σε εστιατόριο στο Άμπου Ντάμπου, εκεί όπου βρέθηκαν Γεωργιανοί βουλευτές και ένας πολίτης της Γεωργίας.

Συγκεκριμένα, δύο βουλευτές του κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο» ταξίδεψαν για συναυλία των Coldplay και στο εστιατόριο του ξενοδοχείο έγιναν αντιληπτοί από έναν Γεωργιανό, ο οποίος μένει μόνιμα στα Εμιράτα. Ο εν λόγω άνδρας προσέγγισε τους πολιτικούς και τους ρώτησε «τι έχετε να πείτε για όσα έγιναν χθες στο Μπατούμι; Τι λέτε για τον βασανισμό διαδηλωτών στην Τιφλίδα;». Τότε, ο ένας βουλευτής του απάντησε «είσαι και μεγάλος άνθρωπος, φύγε».

Ο πολίτης εξοργίστηκε, ακολουθώντας τους βουλευτές μέχρι τον χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσουν βαριές κουβέντες. Μάλιστα, δημοσίευσε βίντεο προκειμένου να αναδείξει την «αδιαφορία» όσων υποστηρίζουν τη «στροφή προς τη Μόσχα», φράση με την οποία έχει ονομαστεί η πολιτική κρίση που βιώνει η Γεωργία το τελευταίο διάστημα.

What happened in Dubai? step-by-step:

GD leaders Irakli Zarkua and Viktor Sanikidze went on vacation to Dubai, likely to attend Coldplay’s concert. A Georgian citizen, Lasha Gabitashvili, accidentally encountered them while they were having lunch and asked if they were aware of… pic.twitter.com/0owbe2GaBM

— Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) January 13, 2025