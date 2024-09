H Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, 21 Σεπτεμβρίου, ότι είναι νεκρός και ο υψηλόβαθμος διοικητής Αχμέτ Ουάχαμπι, που ήταν υπεύθυνος του στρατιωτικού σκέλους των ειδικών δυνάμεων Ραντουάν στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα μέχρι τις αρχές του 2024.

Ο Ουάχαμπι σκοτώθηκε την Παρασκευή από την επιδρομή των Ισραηλινών σε προάστια της Βηρυτού.

Among the Hezbollah dead in the Israeli strike in Beirut is commander Ahmed Wahbi. pic.twitter.com/drqFCX4UBl

— Joe Truzman (@JoeTruzman) September 20, 2024