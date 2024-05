Τέσσερις από τους έντεκα τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το αεροσκάφος, ένα Boeing 737-38J, ήταν ναυλωμένο από την αεροπορική εταιρεία Air Sénégal και βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ντιάς κοντά στο Ντακάρ, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου.

On May 8, 2024, an aircraft belonging to Air #Sénégal skidded off the runway and an accident occurred.

Get well soon to Air Senegal and its passengers.

God bless them. I hope everyone is fine.

Source: Image amateur pic.twitter.com/BETBcupO6V

