Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης, 2 Οκτωβρίου, από ισραηλινό πλήγμα σε μια πολυκατοικία στο προάστιο Μεζά (Mezzah) της Δαμασκού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αυτή ήταν η δεύτερη ισραηλινή επίθεση στη συνοικία αυτή, σε ισάριθμες ημέρες.

Το Παρατηρητήριο ανέφερε ότι στόχος ήταν μια πολυκατοικία όπου διαμένουν ηγετικά στελέχη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Είχε προηγηθεί την Τρίτη (1/10) και άλλη αεροπορική επίθεση, που είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο γνωστής τηλεοπτικής παρουσιάστριας, της Σάφα Αχμέντ, αλλά και δύο ακόμη ατόμων.

Δείτε βίντεο από τη νεότερη επίθεση, που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα:

BREAKING: Israel is now dropping bombs on residential areas in Syria's capital city of Damascus. pic.twitter.com/4K5Pi9LFfF — sarah (@sahouraxo) October 2, 2024

⚠️Breaking : Israel reportedly targeted in broad daylight a residential area hitting 3 story building in Syria’s capital city of Damascus . 🔴 Reports confirm that there are civilians casualties with huge material damage as you can clearly see !! #Iran #Syria #Damascus pic.twitter.com/5koCvLQEs6 — Jinan Syria (@Jinan_Syria) October 2, 2024

2 people killed and a number of injuries recorded in the initial toll of an Israeli 🇮🇱 airstrike targeting a three-storey building in the Mazzeh Villas neighborhood in western Damascus, Syria 🇸🇾, pro Assad regime mediahttps://t.co/wfkQSlEuBMhttps://t.co/aG5d9ni6d3 pic.twitter.com/tG1MyPycAR — Saad Abedine (@SaadAbedine) October 2, 2024