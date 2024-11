Σειρά αεροπορικών βομβαρδισμών στοχοποίησε τοποθεσίες στις επαρχίες Αμράν και Σαάντα της Υεμένης, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, το οποίο πρόσκειται στο κίνημα των ανταρτών Χούθι, αποδίδοντας τα πλήγματα στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας.

Αν η πληροφορία επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ στην Υεμένη. Τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, επλήγησαν αποθήκες προηγμένων όπλων των Χούθι, επιβεβαίωσε ανώτερος αξιωματούχος του αμερικανικού Πενταγώνου.

Qatar is suspending its role as mediator in the Israel-Hamas war as the U.S. airstrikes hit Iranian-backed Houthi warehouses in Yemen. An Israeli airstrike in Lebanon kills 23, as the death toll in Gaza continues to rise. Britt Clennett reports. https://t.co/nwfCjICtj5 pic.twitter.com/5OYO94U9By

— World News Tonight (@ABCWorldNews) November 11, 2024