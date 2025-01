Επιβατικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με ελικόπτερο κατά την προσγείωσή του στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν κοντά στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση παραμένουν υπό διερεύνηση.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025

Το αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, κοντά στο αεροδρόμιο Ρέιγκαν καθώς πλησίαζε τον διάδρομο, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

BREAKING: A plane has collided midair with a Black Hawk helicopter while trying to land at Ronald Reagan National Airport outside Washington, D.C., on Wednesday, officials said. The plane, operated by American Airlines, then crashed into the Potomac River. https://t.co/xFX8j3SYxf pic.twitter.com/L4AMHtFxZp — CBS News (@CBSNews) January 30, 2025

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε πως συγκρούστηκε με ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk που ανήκει σε αυτόν και στο οποίο επέβαιναν τρεις στρατιωτικοί, χωρίς κάποιος να είναι ανώτερος αξιωματικός. Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην American Airlines, στο αεροσκάφος της που συνετρίβη επέβαιναν 64 άνθρωποι, 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος, ενώ το αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας).

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μεταδίδει επικαλούμενο μια εκπρόσωπο της τοπικής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων ότι το Μπλακ Χοκ εκτελούσε «εκπαιδευτική» πτήση όταν συγκρούστηκε με το αεροπλάνο της γραμμής.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε για την κατάσταση. Φαίνεται πως, με τραγικό τρόπο, στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με αεροπλάνο της γραμμής περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λίβιτ.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ το επιβεβαίωσε λίγο αργότερα, κάνοντας λόγο για «φρικτό ατύχημα» και προσθέτοντας πως «παρακολουθεί» την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), αεροσκάφος τύπου CRJ700 κατασκευασμένο από την καναδική Bombardier, που εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία PSA, «συγκρούστηκε στον αέρα» καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν με ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk, στα όρια της πρωτεύουσας.

Τα αεροσκάφη του τύπου μπορούν να μεταφέρουν ως και 78 επιβάτες. Τα ελικόπτερα του τύπου Μπλακ Χοκ μπορούν να μεταφέρουν ως και 15 ανθρώπους πέρα από το πλήρωμα.

Έχουν ανασυρθεί δύο πτώματα από τον ποταμό Ποτόμακ

Ως τώρα έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον δυο πτώματα, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WBAL, το οποίο ανήκει στο εθνικό δίκτυο του NBC.

Βίντεο τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ελικόπτερα να κάνουν πτήσεις πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ, φωτίζοντας τομείς του με προβολείς.

🚨#AlertaADN Se suspenden despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan tras la caída de una avioneta cerca del río Potomachttps://t.co/T54a97RpqU pic.twitter.com/8t9W5SA8PJ — adn40 (@adn40) January 30, 2025

Airplane flight at Ronald Reagan Washington National Airport Blackhawk helicopters in view pic.twitter.com/l5y8oxhcLl — IamLegend 🇺🇸 (@DarkSideAdvcate) January 30, 2025

Γύρω από το αεροδρόμιο, ήταν ορατοί οι φάροι διαφόρων ασθενοφόρων, οχημάτων της αστυνομίας και της πυροσβεστικής στις όχθες του ποταμού Ποτόμακ. Τα περισσότερα οχήματα έμοιαζαν συγκεντρωμένα απέναντι στο αεροδρόμιο, στην ανατολική όχθη.

Στην περιοχή σπεύδουν επίσης οχήματα έργου, όπως ρυμουλκά, και φουσκωτά σκάφη για να πάρουν μέρος στην επιχείρηση.

Φουσκωτά σκάφη διάσωσης έσπευσαν στον ποταμό Ποτόμακ, προκειμένου να εντοπίσουν επιζώντες και θύματα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δήλωσε ότι η σύγκρουση στον αέρα, σημειώθηκε όταν ένα περιφερειακό αεροσκάφος που είχε αναχωρήσει από τη Γουιτσιτά του Κάνσας, συγκρούστηκε με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Blackhawk, ενώ βρισκόταν σε προσέγγιση σε διάδρομο του αεροδρομίου.

DC Fire and EMS confirm a small aircraft is down in the Potomac River in the vicinity of Reagan National Airport. Fireboats on scene. All takeoffs and landings have been halted at DCA. Emergency personnel are responding to an aircraft incident on the airfield. The terminal… pic.twitter.com/dKM7YN5nbC — Adi 🎗 (@Adi13) January 30, 2025

Δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση για θύματα, αλλά όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις από το αεροδρόμιο κοντά στην Ουάσινγκτον έχουν διακοπεί.

All takeoffs and landings have been halted at DCA. Emergency personnel are responding to an aircraft incident on the airfield. The terminal remains open. Will update. — Reagan Airport (@Reagan_Airport) January 30, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ουάσινγκτον στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά.

Confirmed small aircraft down in Potomac River vicinity Reagan National Airport. Fireboats on scene. #DCsBravest — DC Fire and EMS Department (@dcfireems) January 30, 2025

Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε ότι ένα αεροσκάφος της American Airlines συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ το βράδυ της Τετάρτης. Η American Airlines λέει ότι «γνωρίζει τις αναφορές» ότι η πτήση 5342 έχει εμπλακεί σε περιστατικό.

Βρίσκεται σε εξέλιξη «επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», ανακοίνωσε μέσω X η αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας.

«Ένα αεροπλάνο, που ταξίδευε στην πρωτεύουσα από τη Γουιτσίτα του Κάνσας που μετέφερε περίπου 60 επιβάτες συγκρούστηκε με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο. Η προσευχή μου είναι ο Θεός να τυλίξει τα χέρια του γύρω από κάθε θύμα και να συνεχίσει να είναι με τις οικογένειές τους», έγραψε στο Χ ο γερουσιαστής του Κάνσας Ρότζερ Μάρσαλ.

Tonight, we received devastating news of what can only be described as nothing short of a nightmare. A plane, traveling to the Nation’s capital from Wichita, KS carrying roughly 60 passengers collided with a Military helicopter. My prayer is that God wraps his arms around each… — Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) January 30, 2025

BREAKING: New video shows the moment a plane collided with a helicopter while landing at Ronald Reagan National Airport in Washington DC. A search for survivors in the Potomac River is ongoing pic.twitter.com/oJ57ivyVWw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 30, 2025

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρουζ ανέφερε μέσω X πως «ξέρουμε ότι υπάρχουν θύματα», χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι η πηγή της πληροφόρησής του.

I am closely monitoring the situation at DCA, and I will receive a briefing from the FAA tomorrow. While we don’t yet know how many on board were lost, we know there are fatalities. Please join Heidi and me in praying for all involved as the search and rescue is underway. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 30, 2025

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος παρακολουθεί την εξέλιξη.

Το αεροδρόμιο ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις σταμάτησαν καθώς το προσωπικό έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκε σε περιστατικό.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών δήλωσε ότι συλλέγει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.