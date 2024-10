Έκρηξη χειροβομβίδας σε πολυσύχναστη αγορά της Καμπούλ προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δέκα, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών του Αφγανιστάν.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες, γύρω στις 14:00 (τοπική ώρα), σε υπαίθρια αγορά με είδη ένδυσης κοντά στον κινηματογράφο Pamir, στο κέντρο της αφγανικής πρωτεύουσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

#BREAKING

This afternoon, an explosion occurred in Kabul, Afghanistan.

At least 2 civilians were killed & 11 others Injured.#Afghanistan pic.twitter.com/NnbEBmc8qm

— Waheed Faizi (@imWaheedFaizi) October 23, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ