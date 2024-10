Ολοταχώς πίσω, προς τις πιο σκοτεινές περιόδους της ανθρωπότητας βαδίζουν στο Αφγανιστάν. Μετά από την απαγόρευση προβολής εικόνων από τα τηλεοπτικά κανάλια, ένας νέος ακόμη σκληρότερος νόμος έρχεται να προστεθεί στην πολύπαθθη ζωή των Αφγανών.

Αυτή τη φορά οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν στις γυναίκες στο Αφγανιστάν να ακούνε η μία τη φωνή της άλλης, σε αυτό που οι δυτικοί κοινωνιολόγοι λένε ότι είναι το τελευταίο τους βήμα προς την εξάλειψη «των γυναικών εντελώς από τη δημόσια ζωή και την κοινωνία».

Μεταξύ των περιορισμών που έχουν εφαρμόσει οι Ταλιμπάν μέχρι τώρα για τις γυναίκες περιλαμβάνονται: η απαγόρευση των έντονων χρωμάτων στα ρούχα, των ψηλοτάκουνων παπουτσιών, της συνομιλίας με άντρες γιατρούς – ακόμα και όταν πρόκειται για θέματα υγείας δικά τους ή συγγενών τους, το να μιλούν δυνατά στο σπίτι τους, το να δείχνουν το ελάχιστο δέρμα δημόσια και το να έχουν κινητό τηλέφωνο.

Ο υπουργός της χώρας για την «προώθηση της αρετής και την πρόληψη των ηθών», Χαλίντ Χανάφι, ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες το νέο διάταγμα για τη γυναικεία συμπεριφορά.

«Ακόμη και όταν μια ενήλικη γυναίκα προσεύχεται και περνάει από δίπλα της μια άλλη γυναίκα, δεν πρέπει να προσεύχεται αρκετά δυνατά ώστε να την ακούσουν», ανέφερε στο μήνυμά του.

Η φωνή της γυναίκας θεωρείται «awrah» – δηλαδή κάτι που πρέπει να καλύπτεται και δεν πρέπει να ακούγεται δημόσια – είπε ο Χανάφι.

«Όταν οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να καλούν για προσευχή, σίγουρα δεν μπορούν να τραγουδούν ή να ακούν μουσική. Πώς θα μπορούσε να τους επιτραπεί να τραγουδήσουν, αν δεν τους επιτρέπεται καν να ακούνε (η μία τη φωνή της άλλης) κατά την προσευχή, πόσο μάλλον για οτιδήποτε άλλο».

Οι ακριβείς λεπτομέρειες της νέας απόφασης των Ταλιμπάν δεν είναι σαφείς, αν και ο υπουργός δήλωσε ότι «θα εφαρμοστεί σταδιακά και ο Θεός θα μας βοηθάει σε κάθε βήμα που κάνουμε».

Ωστόσο, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα τόσο στο Αφγανιστάν όσο και στο εξωτερικό έχουν προειδοποιήσει ότι αυτό το τελευταίο μέτρο των Ταλιμπάν μπορεί να σημαίνει ότι οι γυναίκες απαγορεύεται ουσιαστικά να συνομιλούν μεταξύ τους.

«Ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η κατάσταση θα χειροτέρευε, αφού οι Ταλιμπάν απαγόρευσαν τις φωνές και τα πρόσωπα των γυναικών στο κοινό τον περασμένο μήνα, αλλά με αυτό το τελευταίο διάταγμα, είδαμε ότι η ικανότητα των Ταλιμπάν να προκαλούν κακό στις γυναίκες δεν έχει όρια», δήλωσε στο news.com.au η Zohal Azra, από το Australian Hazara Advocacy Network.

Αυτή η επέκταση της ερμηνείας του ισλαμικού νόμου από τους Ταλιμπάν συνοδεύεται από την αφαίρεση περίπου 400 βιβλίων, που φέρεται να αποσκοπούν στην «καταστροφή της σκέψης, της πίστης, της ενότητας και του πολιτισμού» του Αφγανιστάν.

Το υλικό που κατασχέθηκε αντικαταστάθηκε με θρησκευτικά κείμενα, αντανακλώντας μια όλο και πιο αυστηρή καταστολή της πολιτιστικής έκφρασης.

Μια μαία στην Χεράτ δήλωσε στο Amu TV ότι οι αξιωματούχοι των Ταλιμπάν απαγορεύουν στις γυναίκες εργαζόμενες στην υγειονομική περίθαλψη, τις τελευταίες από τις Αφγανές γυναίκες που επιτρέπεται να εργάζονται εκτός σπιτιού, να μιλούν, ιδίως με άνδρες συγγενείς.

«Δεν μας επιτρέπουν καν να μιλάμε στα σημεία ελέγχου όταν πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Και στις κλινικές, μας λένε να μην συζητάμε ιατρικά θέματα με άνδρες συγγενείς», δήλωσε στο κανάλι η μαία, η οποία εργάζεται σε απομακρυσμένες κλινικές υγειονομικής περίθαλψης εδώ και οκτώ χρόνια.

«Αυτό ξεπερνά τον μισογυνισμό», δήλωσε η Ναζιφά Χακπάλ, πρώην Αφγανή διπλωμάτης. «Αποτελεί παράδειγμα ενός ακραίου επιπέδου ελέγχου και παραλογισμού».

Οι αυξανόμενοι περιορισμοί έχουν οδηγήσει σε διχασμό στο εσωτερικό των ίδιων των Ταλιμπάν, με ορισμένους αξιωματούχους να εκφράζουν την ανησυχία τους για τον αντίκτυπο των ακραίων πολιτικών στην ανοχή του κοινού.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των Ταλιμπάν προειδοποίησε για τις πιθανές επιπτώσεις, φοβούμενος ότι η δημόσια διαφωνία θα μπορούσε να μετατραπεί σε βίαιη.

Η τρέχουσα προσέγγιση έχει καλλιεργήσει μια ατμόσφαιρα φόβου και απομόνωσης, με τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να προειδοποιούν ότι οι Αφγανές γυναίκες είναι ουσιαστικά αποκομμένες από τον έξω κόσμο και μεταξύ τους.

The Taliban has taken a harsh step, banning women from hearing one another’s voices and severing one of their last means of connection. This measure builds on an August decree forbidding women from speaking or showing their faces in public. pic.twitter.com/2MWMSW1zGM

— The Female Quotient (@femalequotient) October 29, 2024