Διαδηλωτές ανέβηκαν στην οροφή του κτηρίου του αυστραλιανού κοινοβουλίου στην Καμπέρα και κρέμασαν πανό με συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης, όπως μεταδίδουν τηλεοπτικά δίκτυα σε απευθείας συνδέσεις.

Σε εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, διακρίνονται τουλάχιστον τέσσερις διαδηλωτές που είχαν καλύψει τα πρόσωπά τους να ξεδιπλώνουν πανό που έγραφαν συνθήματα υπέρ της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης και εναντίον του Ισραήλ. Ένας ακτιβιστής πήρε ένα μεγάφωνο και κατηγόρησε το Ισραήλ για «εγκλήματα πολέμου» στη Λωρίδα της Γάζας. «Δεν ξεχνούμε, δεν θα συγχωρήσουμε και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε», συμπλήρωσε.

Τα πλάνα έδειξαν τέσσερα άτομα ντυμένα με σκούρα ρούχα στην οροφή του κτηρίου, να ξεδιπλώνουν μαύρα πανό, συμπεριλαμβανομένου ενός που έγραφε «από το ποτάμι στη θάλασσα, η Παλαιστίνη θα είναι ελεύθερη».

Meanwhile in Canberra watch these protestors on the parliament room #Auspol pic.twitter.com/l9Pbgrl4qh

— 🎀𝕂𝔼𝕃𝕃𝕀𝔼🎀 𝕀 𝕊𝔼𝔼 𝔻𝕌𝕄𝔹 ℙ𝔼𝕆ℙ𝕃𝔼 ™ (@kelliekelly23) July 4, 2024

