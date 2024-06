Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σήμερα εκτεταμένες πλημμύρες στο Σίδνεϊ, την πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας, όπου περισσότεροι από 10 άνθρωποι διασώθηκαν και οι αρχές υποχρεώθηκαν να εκδώσουν εντολές εκκένωσης για ορισμένα προάστια.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι έστησαν 13 επιχειρήσεις διάσωσης και έλαβαν 297 κλήσεις για βοήθεια από κατοίκους του Σίδνεϊ λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις.

More than a dozen people have been rescued from floodwaters overnight in Sydney, with evacuation warnings still in place across the city. #9News

FLOODS https://t.co/D0dn4lk5Rc pic.twitter.com/pKSZatKNjO

— 9News Australia (@9NewsAUS) June 7, 2024

