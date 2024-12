Μέλος πληρώματος αεροσκάφους της εταιρείας Swiss, το οποίο χρειάστηκε να κάνει κατεπείγουσα προσγείωση την 23η Δεκεμβρίου στην Αυστρία, εξαιτίας καπνού στην καμπίνα, υπέκυψε χθες Δευτέρα, ανακοίνωσε ο αερομεταφορέας.

«Η Swiss θρηνεί την απώλεια μέλους πληρώματος καμπίνας», που πέθανε «σε νοσοκομείο της Γκρατς, στην Αυστρία», γνωστοποίησε η διοίκηση της ελβετικής εταιρείας. «Από σεβασμό στους οικείους του, δεν θα δημοσιοποιήσουμε πληροφορίες για το πρόσωπο που συνεργαζόταν μαζί μας, ούτε για την αιτία θανάτου του», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

With great sadness, we must share that we have lost a dear colleague following the emergency landing of LX1885 on 23 December 2024. Our thoughts and deepest condolences are with the family and loved ones of our colleague during this difficult time. More: https://t.co/KaNlEtZZIj pic.twitter.com/X5SrBs5Mtq

— Swiss Intl Air Lines (@FlySWISS) December 30, 2024