Σοκαρισμένη παραμένει η κοινωνία του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ μετά την αιματηρή επίθεση σε σχολείο της περιοχής με τρεις νεκρούς και έξι τραυματίες.

Η Νάταλι «Σαμάνθα» Ρούπνοου, η 15χρονη μαθήτρια που σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο στο Abundant Life Christian School το πρωί της Δευτέρας, άνοιξε πυρ σε μια αίθουσα, σκοτώνοντας έναν μαθητή και έναν εκπαιδευτικό, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό της.

Πηγή της αστυνομίας δήλωσε στο CNN ότι η Ρούπνοου «αντιμετώπιζε προβλήματα και εξέφρασε κάποια από αυτά σε γραπτά, τα οποία τώρα εξετάζονται». Ένα μανιφέστο με τίτλο «Πόλεμος κατά της ανθρωπότητας» δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μανιφέστο ρίχνει “φως” στην ψυχική κατάσταση της 15χρονης, τα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία. Ο φερόμενος ως φίλος της 15χρονης επιβεβαίωσε τη γνησιότητα του μανιφέστου, σημειώνοντας ότι του το έστειλε η ίδια μέσω WhatsApp, εκφράζοντας την επιθυμία της να σταματήσει την παραπληροφόρηση και να παρουσιάσει τα γεγονότα με ειλικρίνεια.

Το εξασέλιδο μανιφέστο αποκαλύπτει βαθιά ανησυχητικές πληροφορίες για τα κίνητρα, τους προσωπικούς αγώνες και τις επιρροές της Σαμάνθα:

Οικογενειακές σχέσεις:

Η Σαμάνθα περιέγραψε τη σχέση της με τους γονείς της ως «εξαιρετικά δύσκολη», αναφερόμενη σε αυτούς ως «αποβράσματα». Ισχυρίστηκε ότι η οικογένειά της «δεν την αγαπούσε» και εξέφρασε την αίσθηση ότι αισθανόταν το «λάθος παιδί» στην οικογένειά της.

Αυτοκτονικός ιδεασμός:

Η Σαμάνθα δήλωσε ότι σχεδίαζε να αυτοκτονήσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ένιωθε ότι η διάπραξη ενός πυροβολισμού θα ήταν «καλύτερη από μια ηλίθια βαρετή αυτοκτονία».

Επιρροές και θαυμασμός:

Το μανιφέστο υπογραμμίζει το βαθύ θαυμασμό της Σαμάνθα για άτομα που ήταν υπεύθυνα για προηγούμενες μαζικές επιθέσεις, μεταξύ των οποίων:

Απόκτηση όπλων:

Η Σαμάνθα αποκάλυψε ότι απέκτησε τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση μέσω «ψεμάτων, χειραγώγησης και της βλακείας του πατέρα της».

Ο φίλος της δράστιδας, ο οποίος τη γνώρισε πριν από δύο χρόνια μέσω μιας σχέσης εξ αποστάσεως, έδωσε τις ακόλουθες λεπτομέρειες: Γνωρίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν είχαν συναντηθεί ποτέ από κοντά. Ο φίλος περιέγραψε τη Σαμάνθα ως ευγενική, γενναιόδωρη και χαρούμενη στις επαφές τους. Διηγήθηκε ότι του έκανε συχνά δώρα χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.

Πολλά έχουν γραφτεί και άλλα τόσο έχουν συζητηθεί σχετικά με τις σεξουαλικές της προτιμήσεις. Ωστόσο, ο φίλος της τόνισε ότι γεννήθηκε γυναίκα και δεν ήταν τρανσέξουαλ.

Η 15χρονη περιγράφει επίσης τη βαθιά διαταραγμένη σχέση της με τον πατέρα της, σημειώνοντας την επαναλαμβανόμενη οικογενειακή αστάθεια που χαρακτηρίζεται από το ότι οι γονείς της χώρισαν πολλές φορές. Αποκαλύπτει επίσης ότι η μητέρα της πάλευε με τον εθισμό στα ναρκωτικά, ενώ αφήνει έντονα να εννοηθεί ότι ο πατέρας της πάλευε με τον αλκοολισμό.

Επισημαίνει επίσης τον διαρκή σχολικό εκφοβισμό, τον οποίο προσδιόρισε ως σημαντική πηγή της απαισιοδοξίας και του αυξανόμενου θυμού της προς τους άλλους. Ο φίλος της το επιβεβαίωσε αυτό, τονίζοντας ότι ο εκφοβισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της αρνητικής της άποψης για τη ζωή.

Τα δικαστικά αρχεία που εξετάστηκαν επιβεβαιώνουν την αφήγηση της 15χρονης για τις επανειλημμένες δικαστικές διαμάχες της οικογένειάς της, προσθέτοντας περαιτέρω αξιοπιστία στις δηλώσεις της.

Παράλληλα, η 15χρονη Νάταλι «Σαμάνθα» Ράπνοου φέρεται να δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από τις τουαλέτες του σχολείου αμέσως μετά το μακελειό κάνοντας το σήμα του «οκ».

Επίσης, λίγο πριν το μακελειό η Ράπνοου είχε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο κάποιες από τις σκέψεις της στις οποίες εξέφραζε τις ριζοσπαστικές φεμινιστικές ιδεολογίες της. Ένα μέρος από τη δημοσίευσή της ήρθε στη δημοσιότητα ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά του:

«Κάθε αρσενικό πρέπει να αφανιστεί, από μωρά μέχρι ηλικιωμένους. Μόνο τότε οι γυναίκες μπορούν να είναι ελεύθερες να δημιουργήσουν έναν νέο κόσμο. Θα είμαι πρωτοπόρος, θα είμαι η πρώτη που θα κάνει το πρώτο βήμα. Δεν με νοιάζει αν είναι πατεράδες, αδέρφια, σύζυγοι, γιοι, δάσκαλοι, η αστυνομία και ειδικά νέοι ή πολιτικοί. Λαχταρώ να τους σκοτώσω όλους. Αυτή είναι η αποστολή μου. Μόνο όταν η παρασιτική τους λάσπη έχει εξαφανιστεί από αυτή τη γη, τότε ο κόσμος θα είναι καθαρός και οι γυναίκες μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή. Είναι ο μόνος τρόπος. Σε περίπου 10 λεπτά το si θα πρέπει να είναι νεκρό, είναι περίεργο, αλλά αισθάνεσαι καλά».

Η 15χρονη Νάταλι «Σαμάνθα» Ρούπνοου, προφανώς «εμπνεύστηκε», πριν σκορπίσει τον θάνατο, από ένα ανάλογο πολύνεκρο μακελειό σε σχολείο των ΗΠΑ το οποίο έλαβε χώρα στις 20 Απριλίου 1999. Τότε ο Ντέιβιντ Χάρις, μαζί με τον Ντίλαν Μπένετ Κλέμπον, εισέβαλαν στο σχολείο Κολουμπάιν του Κολοράντο και σκόρπισαν τον θάνατο με διαδοχικούς πυροβολισμούς. Συγκεκριμένα σκότωσαν 12 μαθητές, μια καθηγήτρια και τραυμάτισαν 24 ακόμη μαθητές προτού αυτοκτονήσουν. Πρόκειται για μια από τις πλέον πολύνεκρες τραγωδίες που σημειώθηκε στα χρονικά σε σχολείο των ΗΠΑ.

