Η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι διενεργεί έρευνα για «φερόμενη απόπειρα δολοφονίας» με στόχο —για δεύτερη φορά σε περίπου δυο μήνες— τον πρώην πρόεδρο κι υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, που είναι «σώος», ενώ ο ύποπτος βρίσκεται στα χέρια των αρχών.

Πώς συνέβη η επίθεση

Εν μέσω της εξαιρετικά τεταμένης εκστρατείας ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ, που θα διεξαχθούν σε 49 ημέρες, την 5η Νοεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος, που έπαιζε γκολφ στο ιδιόκτητο κλαμπ του μέσα στο οποίο είναι επίσης η κατοικία του στη Φλόριντα, είναι «σώος» μετά τα πυρά που ρίχτηκαν «κοντά στο σημείο» όπου ήταν, ανέφερε αρχικά, σε λακωνική ανακοίνωσή του, ο διευθυντής επικοινωνίας της εκστρατείας του Στίβεν Τσανγκ χθες νωρίς το απόγευμα (τοπική ώρα).

Η ομάδα της εκστρατείας του δισεκατομμυριούχου, υποψήφιου για την πρεδρία των ΗΠΑ στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, μετέφερε κατόπιν σε δημοσιογράφους μηνύματά του κ. Τραμπ με τα οποία καθησύχαζε: «μην ανησυχείτε, είμαι ασφαλής και είμαι καλά. Κανένας δεν χτυπήθηκε. Δόξα τω Θεώ».

Η Secret Service, το ειδικό αστυνομικό σώμα που εγγυάται την προστασία προέδρων, πρώην προέδρων και πολιτικών προσωπικοτήτων πρώτης γραμμής, ανακοίνωσε πως διενεργούσε έρευνα για πυρά «λίγο πριν από τις 14:00» (τοπική ώρα· στις 21:00 ώρα Ελλάδας).

Πράκτορες της «άνοιξαν πυρ εναντίον ενόπλου» που βρισκόταν στα όρια του γηπέδου γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ και εντόπισαν τουφέκι τύπου AK-47, με προσαρμοσμένη διόπτρα, διευκρίνισαν οι αρχές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ποιος είναι ο ύποπτος

Ο ύποπτος τράπηκε σε φυγή με όχημα μαύρου χρώματος, όμως αυτόπτης μάρτυρας έδωσε τα στοιχεία του οχήματος στην αστυνομία, που τον εντόπισε.

«Έχουμε κάποιον υπό κράτηση που είναι ο πιθανός ύποπτος», δήλωσε ο Ρικ Μπράντσο, ο σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Ο 58χρονος Ράιαν Γουέσλι Ρουθ εντοπίστηκε με ένα καλάσνικοφ AK-47 σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ενώ αυτός έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς, Ρικ Μπράντσο, ο Ρουθ κρύφτηκε κοντά σε έναν φράχτη με συρματόπλεγμα σε απόσταση 300 έως 500 μέτρων από τον Τραμπ γύρω στις 2 μ.μ. (τοπική ώρα, 21:00 ώρα Ελλάδος)- «με ένα τουφέκι με διόπτρα». Μάλιστα στους θάμνους που είχε κρυφτεί ο ύποπτος λίγο αργότερα οι αρχες εντόπισαν ένα τουφέκι τύπου AK-47 (καλάσνικοφ) με διόπτρα, δύο σακίδια πλάτης και μια κάμερα GoPro.

#BREAKING: Photo of two backpacks, an AK-47, and a Go-Pro left by the gunman at the Trump Golf Club in West Palm Beach.

Fox News IDs suspect as Ryan Wesley Routh.

The suspect was 300-500 yards from Trump when discovered. pic.twitter.com/1CLT95Mjpf

— Moshe Schwartz (backup) (@MosheReports) September 15, 2024