Η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή, από το χτύπημα του Ιράν με 200 βαλλιστικούς πυραύλους σε βάρος του Ισραήλ επικεντρώνεται σε ένα κρίσιμο ερώτημα: ποιά θα είναι η απάντηση των Ισραηλινών και τι σχεδιάζει ως επόμενη κίνηση στη σκακιέρα του πολέμου ο Νετανιάχου.

Πώς αντέδρασαν οι σύμμαχοι του Ισραήλ;

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιβεβαίωσε την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ μετά την πυραυλική επίθεση, χαρακτηρίζοντάς το Ιράν ως «ηττημένο και αναποτελεσματικό».

Είχε διατάξει τις δυνάμεις του στην περιοχή να «βοηθήσουν την άμυνα του Ισραήλ» και να καταρρίψουν ιρανικούς πυραύλους.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου είπε ότι αντιτορπιλικά του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσαν περίπου δώδεκα αναχαιτιστές εναντίον ιρανικών πυραύλων που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν επιβεβαίωσε επίσης «πολλαπλές» υποκλοπές από τις ΗΠΑ, καταδικάζοντας «αυτή την εξωφρενική πράξη επιθετικότητας του Ιράν».

Το BBC επαλήθευσε επίσης βίντεο που δείχνουν αναχαιτίσεις πυραύλων πάνω από την πρωτεύουσα της Ιορδανίας, το Αμμάν. Η χώρα κατέρριψε επίσης έναν σημαντικό αριθμό πυραύλων κατά την τελευταία επίθεση του Ιράν τον Απρίλιο.

Και Βρετανικά Μαχητικά στην αναχαίτιση

Το BBC μεταδίδει ότι τα βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη συμμετείχαν στην υποστήριξη του Ισραήλ την Τρίτη , όπως και τον Απρίλιο.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δήλωσε ότι οι βρετανικές δυνάμεις «έπαιξαν τον ρόλο τους στις προσπάθειες να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση» το βράδυ της Τρίτης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Keir Starmer, δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο στάθηκε στο πλευρό του Ισραήλ και του αναγνώρισε το «δικαίωμά του στην αυτοάμυνα».

Η Γαλλία και η Ιαπωνία πρόσθεσαν την υποστήριξή τους στην καταδίκη των επιθέσεων του Ιράν και κάλεσαν επίσης όλα τα μέρη να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση.

Η επόμενη μέρα στη Μέση Ανατολή – Τι γίνεται μετά;

Ο Νετανιάχου είπε ότι το Ιράν έκανε ένα «μεγάλο λάθος» και θα το «πληρώσει».

«Έχουμε σχέδια και θα επιχειρήσουμε στον τόπο και τον χρόνο που θα αποφασίσουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο IRGC του Ιράν είπε ότι η απάντηση της Τεχεράνης θα ήταν «πιο συντριπτική και καταστροφική» εάν το Ισραήλ αντεπιτεθεί.

Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε νέες αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού προειδοποίησε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα νότια προάστια της πόλης όπου η οργάνωση έχει παρουσία.

