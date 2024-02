Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας των ΗΠΑ (FBI) πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με μέλη των δυνάμεων της τάξης και των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI.

Ο Κρίστοφερ Ρέι αναφέρθηκε στις «τρέχουσες και μελλοντικές» απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, διευκρίνιζει η ανακοίνωση.

Ο Ρέι επίσης συναντήθηκε με τον υπεύθυνο του FBI που έχει την έδρα του στο Τελ Αβίβ και «επέμεινε στη σημασία του έργου που παράγει το προσωπικό του FBI στο πλευρό των Ισραηλινών εταίρων του για την αντιμετώπιση των απειλών που εγείρουν η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, το Ιράν και άλλοι».

FBI Director Wray makes surprise Israel stop amid ‘elevated threat picture’ – https://t.co/cfiId19EWn FBI Director Christopher Wray made an unannounced trip to Israel, where he sat in on intelligence meetings before speaking to Fox News.Wray’s visit was his first time on the g… pic.twitter.com/uuoHEPu6Oy

— phillynews215 (@phillynews215) February 15, 2024