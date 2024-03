Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την κατάρρευση πολυκατοικίας, χθες Παρασκευή, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή της κατάρρευσης του κτηρίου.

News 🇪🇬 II:

A collapsed building in the Al-Roudian neighborhood in the #Alexandria district in #Egypt. #Follow for more #news #Updates pic.twitter.com/yPHuzlBdQF

— Wire Dispatch (@WireDispatch) March 8, 2024

