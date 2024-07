Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από κατολίσθηση που προκλήθηκε μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις σε μια τοποθεσία στο νότιο τμήμα της Αιθιοπίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις παροχής βοήθειας και διάσωσης.

«Περισσότερα από 55 πτώματα βρέθηκαν μετά την κατολίσθηση, που προκλήθηκε σήμερα (Δευτέρα) το πρωί από τις έντονες βροχοπτώσεις και ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί», δήλωσε ο Νταγκμάουι Ζεριχούν, ένας αξιωματούχος στη διοικητική ζώνη Γκόφα, σε ανακοίνωση που δημοσίευσαν οι αρχές αυτής της πληγείσας από την κατολίσθηση περιοχής.

#Ethiopia: Landslide in #South_Ethiopia regional state claims the lives of more than 20 people

A landslide accident in #Gofa Zone, Kencho Shacha Gozdi district of the South Ethiopia regional state claimed the lives of more than 20 when it struck the area today at around 10 AM… pic.twitter.com/NDUZEmmuPx

— Addis Standard (@addisstandard) July 22, 2024

