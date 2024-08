Δώδεκα κρατούμενοι σκοτώθηκαν κατά την εξέγερση, χθες Παρασκευή, στις φυλακές του Σεν Μαρκ της Αϊτής, την οποία εκμεταλλεύτηκαν ορισμένοι έγκλειστοι για να αποδράσουν.

Σύμφωνα με αναφορές τοπικών αξιωματούχων, όλα ξεκίνησαν ως αυθόρμητη διαμαρτυρία κρατουμένων που κατήγγειλαν υποσιτισμό και άθλιες συνθήκες υγιεινής.

#HAITI: Inmates broke out of a prison in the coastal town of Saint-Marc in central Haiti on Friday, police said, as authorities struggle to quell ongoing gang violence. pic.twitter.com/hdxoRnzRLY

— CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) August 16, 2024