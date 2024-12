Μέλη ένοπλης συμμορίας πυρπόλησαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο της Πορτ-ο-Πρενς, την πρωτεύουσα της Αϊτής, που τέθηκε εκτός λειτουργίας, πληροφόρησαν το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην αστυνομία και στη δομή υγείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυρκαγιά δεν υπήρξαν θύματα, αλλά καταστράφηκαν τέσσερις αίθουσες επεμβάσεων, δυο σκάνερ και τα γραφεία της διοίκησης του νοσοκομείου Bernard Mevs.

Οι δράστες ήταν μέλη συμμορίας ενταγμένης στη συμμαχία Viv Ansanm («Ζώντας Μαζί»), που εκσφενδόνισαν κοκτέιλ μολότοφ κι έβαλαν φωτιά στο νοσοκομείο.

Haiti – Hospital Attacked Amid Ongoing Violence

Armed men set fire to Bernard Mevs Hospital in Port-au-Prince, destroying operating rooms and labs. No casualties as staff and patients had evacuated earlier due to gang threats. Haiti’s health system faces collapse amidst… pic.twitter.com/a4pqKC1R3b

— GeoTrends (@geotrendsx) December 18, 2024