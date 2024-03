Οι ακατάπαυστες βροχοπτώσεις που πλήττουν από τον Δεκέμβριο τη Βολιβία, όπου οι αρχές καταμετρούν συνολικά κάπου σαράντα νεκρούς, είχαν αποτέλεσμα μέρος της πόλης Κοβίχα (βόρεια) να βυθιστεί κάτω από το νερό, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν θύματα ως τώρα.

Ο ποταμός Άκρε υπερχείλισε, το επίπεδο έφθασε ως τις οροφές σπιτιών και οι κάτοικοι μετακινούνται πλέον με πιρόγες και βάρκες στους δρόμους, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Latest. Floods in Bolivia.

Climate Change is real. We need to implement effective steps now.#climatechange #globalwarming #floods #disaster #bolivia

