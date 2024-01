Δύο ακτιβίστριες της PETA («Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων») διέκοψαν Ακολουθία του Εσπερινού, χοροστατούντος του πάπα Φραγκίσκου, στη βασιλική του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών στη Ρώμη, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πλακάτ κατά των ταυρομαχιών.

Σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται ακτιβίστρια που φορούσε μπλουζάκι στο οποίο αναγραφόταν «Σταματήστε να ευλογείτε τις ταυρομαχίες» και κρατούσε πλακάτ με το ίδιο μήνυμα, να απομακρύνεται από άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας.

Tonight in Rome: PETA supporters are pleading with His Holiness to cut the Catholic Church’s ties with bullfighting and condemn the despicable blood sport. @Reuters https://t.co/uID9oKyvPB

— PETA UK (@PETAUK) January 25, 2024